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濫用市場壟斷地位 義大利罰谷歌34億元

中央社 / 羅馬13日綜合外電報導
義大利反壟斷管理局裁罰Google罰款1.02億歐元。圖／美聯社
義大利反壟斷管理局裁罰Google罰款1.02億歐元。圖／美聯社

義大利反壟斷管理局今天表示，谷歌（Google）因阻擋義電智慧能源公司（Enel X）提供的電動車充電App，已對谷歌處以1.02億歐元（新台幣34億元）罰款。

谷歌Android作業系統和Google Play應用程式商店主宰義大利市場，義大利反壟斷管理局表示，谷歌濫用其市場壟斷地位，阻擋義大利國家電力公司集團（EnelGroup）旗下負責先進能源服務的義電智慧能源公司（Enel X）的電動車充電App。

反壟斷管理局還說，將要求谷歌的智慧車載系統Android Auto提供Enel X的App。

谷歌因違反禁止企業濫用市場優勢地位的歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the EuropeanUnion）第102條，遭罰1億208萬4433.91歐元

義大利發現谷歌沒有允許義大利Enel X研發與Android Auto相容的JuicePass App。JuicePass提供與電動車充電相關的服務，像是尋找距離最近的充電站、預留車位等。

反壟斷管理局表示：「谷歌拒絕義大利Enel X在Android Auto互通，不公平地限制了終端使用者駕駛電動車和幫電動車充電時，使用義大利Enel X App的可能性。」

義大利 歐盟 Google

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