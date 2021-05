濫用市場壟斷地位 義大利罰谷歌34億元

義大利反壟斷管理局今天表示,谷歌(Google)因阻擋義電智慧能源公司(Enel X)提供的電動車充電App,已對谷歌處以1.02億歐元(新台幣34億元)罰款。

谷歌Android作業系統和Google Play應用程式商店主宰義大利市場,義大利反壟斷管理局表示,谷歌濫用其市場壟斷地位,阻擋義大利國家電力公司集團(EnelGroup)旗下負責先進能源服務的義電智慧能源公司(Enel X)的電動車充電App。

反壟斷管理局還說,將要求谷歌的智慧車載系統Android Auto提供Enel X的App。

谷歌因違反禁止企業濫用市場優勢地位的歐盟運作條約(Treaty on the Functioning of the EuropeanUnion)第102條,遭罰1億208萬4433.91歐元

義大利發現谷歌沒有允許義大利Enel X研發與Android Auto相容的JuicePass App。JuicePass提供與電動車充電相關的服務,像是尋找距離最近的充電站、預留車位等。

反壟斷管理局表示:「谷歌拒絕義大利Enel X在Android Auto互通,不公平地限制了終端使用者駕駛電動車和幫電動車充電時,使用義大利Enel X App的可能性。」