紐西蘭原住民議員「跳戰舞」捍尊嚴 卻遭議長驅逐

紐西蘭眾議院日前討論一項法案，政府計畫設置「毛利人健康管理局」（Maori Health Authority），引發兩派議員論戰，紐西蘭毛利黨（The Māori Party）議員懷蒂蒂（Rawiri Waititi）在議會上以哈卡舞（Maori haka）支持法案，不料卻被議長逐出議場，掀起熱議。

TPM and Teanau Tuiono leave the chamber after Rawiri Waititi cut off making point of order about the House’s litigation of race issues the past fortnight. pic.twitter.com/wZJ6tIsVRt — Thomas Coughlan (@coughlthom) May 12, 2021

反對法案的國民黨（National party）議員認為，此法案意圖分裂紐西蘭種族，且認為毛利人的健康況狀比較差，而懷蒂蒂認為這些言論都是以「種族主義」（racist arguments）思考，且控訴「我在議會上被迫聽取其他議員對原住民人民的侮辱」。

懷蒂蒂不滿其他議員對毛利人的偏見，並說「如果眾議院將允許這種言論，我會看不起」，議長馬拉德（Trevor Mallard）隨即要求懷蒂蒂坐下，不過懷蒂蒂跳著毛利人戰「哈卡舞」表達抗議，最後被馬拉德驅逐出場。

懷蒂蒂指出，反對黨只會透過指責毛利人來獲得非毛利人的選票，強調「這種激化的言論與立場，我們無法支持下去」，更表示當談論毛利人的權利與觀點時，應該以毛利族群為出發點。

工黨議員西歐（Aupito William Sio）指出「因為這裡的規則不是土著，所以我們有責任謹慎對待它」，並認為在眾議院討論種族議題，他們也非常痛苦。