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影／以色列巴勒斯坦衝突升級 男童高喊「再見爸爸」哭別亡父

香港01 / 成依華／報導
以色列則空襲加沙地帶（Gaza），造成多人傷亡。 美聯社
以色列則空襲加沙地帶（Gaza），造成多人傷亡。 美聯社

以巴衝突急劇升溫，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射多枚火箭炮，以色列則空襲加沙地帶（Gaza），至今造成雙方合共有40人死亡。當地流傳片段，一名巴勒斯坦男童的父親不幸在空襲中喪命，男童哭着跑向父親遺體，悲傷喊着「再見，爸爸」，場面令人心酸。

一名男童急忙跑向街上的人群，人群當時正抬着他父親的遺體，男童走上前悲傷叫着「再見爸爸」。（IG@sami_al_sultan）
一名男童急忙跑向街上的人群，人群當時正抬着他父親的遺體，男童走上前悲傷叫着「再見爸爸」。（IG@sami_al_sultan）

「我希望這是我而不是你」

據《中東之眼》（Middle East Eye）5月11日報導，事件發生於加沙地帶北部，這名巴勒斯坦男童的父親與兄長均在空襲中不幸逝世。

在片段中，人群正抬着一具遺體向前行，男童一邊喊着「父親、父親」一邊跑上前，並叫着「再見爸爸」，他之後向父親遺體揮手道別，並激動向天高喊「我愛你」、「我希望這是我而不是你。」

衝突已釀40死

以色列與巴勒斯坦的緊張局勢持續升級，自4月起，耶路撒冷舊城區的以色列人和巴勒斯坦人已有發生大大小小的磨擦事件，加上巴勒斯坦居民近來反對以色列法院的一項裁定，不滿以色列驅逐居住在耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）社區的巴勒斯坦居民，為此發動大規模示威，演變成雙方激烈衝突。

隨着事件升級，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射多枚火箭炮，以色列則空襲加沙還擊，巴勒斯坦衛生部5月11日指，加沙有35名巴人喪生，包括10名兒童。以色列方面則有5人死亡。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月11日警告，將對加沙地帶的哈馬斯加強攻勢。

延伸閱讀：

以色列巴勒斯坦衝突升至28死　內塔尼亞胡警告對方將付沉重代價

以色列與巴勒斯坦衝突的起點：從阿克薩清真寺說起｜新聞背後

文章授權轉載自《香港01》

以色列 巴勒斯坦 空襲

延伸閱讀

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