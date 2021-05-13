美國務院資深官員：中國政府傾力將新疆打造為露天監獄

美國國務院12日公布2020年國際宗教自由報告（2020 Report on International Religious Freedom），重申新疆地區發生種族滅絕，國務院宗教自由辦公室資深官員納德爾（Daniel Nadel）說，中國大陸政府傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國大陸持續對穆斯林和宗教少數族群，犯下危害人類罪與種族滅絕罪。

納德爾表示，美國不會對北京的人權紀錄視而不見，不只是新疆，還有西藏、香港。

前任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）任內稱，發生在新疆地區的人權壓迫是「世紀汙點」，卸任前並認定新疆存在「種族滅絕」；布林肯認可龐培歐的判斷，納德爾說，新疆問題依然嚴峻，維吾爾人的一舉一動被密切追蹤，外出活動需要簽到，中國大陸政府創造一切，傾力將整個新疆地區打造為露天監獄。

澳洲智庫戰略研究所（ASPI）公布報告表示，新疆地區2017至2019年的生育率急速下滑，近乎腰斬（48.74%），過去跟蒙古、哈薩克等鄰國差不多的出育率，現在只比日本高一點，降幅高於近年來任何地區。

報告表示，中國大陸政府嚴控穆斯林婦女的生育，是出生率急速下滑的主因；同時，中方鼓勵漢人婦女擺脫一胎化政策，增產報國，近兩年來漢人婦女的生育率微幅上升。

報告表示，中共國家主席習近平打著穩定和控制的名義，正在從根本上改變新疆，包括建造類似監獄的拘留中心，大規模拘留維吾爾族、哈薩克與當地原住民，消除當地文化語言和宗教，強制勞動的工作分配，以及其他有跡可循的侵害人權行為。

除了新疆，布林肯也提到，中國大陸任意逮捕法輪功成員，他宣布制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝，余輝與其直系家屬將不得進入美國境內。

布林肯說，將持續思考所有適當工具，對包括中國大陸在內，侵犯人權者追究責任。

被問到是否抵制參與北京舉辦的奧運會，納德爾表示，只有和理念相近國家一起行動才會有效，美國反對北京意圖把運動會作為證明其治理模式和隱藏其嚴重侵犯人權的事實，美國正在檢視所有政策與選項。

有關台灣部分，這分報告重申，關切台灣25.3萬名的外籍家庭看護工或家事勞工，至今仍無法周休一日，以參加宗教活動。