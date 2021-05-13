戴琪：暫時放棄疫苗專利 無關竊取製藥技術

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。路透社
美國貿易代表戴琪。路透社

美國總統拜登日前宣布支持暫時放棄疫苗專利，以增加疫苗產量控制全球疫情；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）12日在聯邦參議院金融委員會表示，暫時放棄疫苗專利，無關竊取製藥技術，而是美國保護智慧財產權的貿易政策，如何影響一般民眾，當下沒有比這更直接相關的事。

戴琪說，獲取疫苗可以使普羅大眾得以生存並復甦經濟，沒有什麼比這更直接影響普羅大眾的期待。

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）詢問戴琪，除了在WTO支持放棄疫苗專利外，是否支持放棄對新冠病毒試劑和個人防護設備的生產專利，戴琪表示「當然」。但兩人並未就此進一步討論。

印度與南非去年底拋出暫時放棄疫苗專利的提案時，包括美國在內都持反對態度，尤其是正在生產疫苗的歐美製藥大廠；美國態度轉彎，5日宣布支持這項提議，不只國內共和黨有意見，美國盟友如德國總理梅克爾（Angela Merkel）仍反對。

負責與WTO談判此事的戴琪，12日在國會被跨黨派立委輪番關切，她說，智慧財產權與鼓勵研發都同樣重要，但回到WTO目前討論中的提案來看，這是關乎在全球經濟歷史中，世界如何度過眼下這一刻，研發和受惠的主體都是全球民眾。

共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）說，中國大陸一直是竊取智慧財產權的慣犯，美中第一階段貿易協議正是在處理這個問題，美國應該聚焦在如何落實該協議，應該強化對智慧財產權的保護，而非放棄。

戴恩斯說，非常擔心支持放棄疫苗專利後，會傷害美國的研發環境，自損其在世界的疫苗領導地位，讓中國大陸與俄羅斯趁機佔便宜，甚至可能無法加速推動全球接種疫苗。

戴琪表示，這其中傳達的意涵，是美國回來了，重掌領導地位，以及美國在乎挽救人命，這是她希望各國都能接收到的訊息；目前印度疫情嚴峻，形同人道悲劇，且整個非洲大陸沒有疫苗產能，「我們需要這些能力來度過當下與未來的流行病」。

戴琪承諾，與WTO的貿易夥伴討論疫苗專利案時，會隨時和國會溝通，確保委員會充分了解相關對話發展。

被問到美國是否會重新加入如跨太平洋夥伴協定（TPP）的多邊架構，應對中國大陸挑戰，戴琪說，與理念相近國家採用多邊方式，一起應對像中國大陸這樣的共同競爭挑戰，是合理的選擇；她將追求兩黨共同支持的貿易政策，且不容許美國與貿易夥伴一起努力的過程中，有人搭便車（free ridership）坐享其成。

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