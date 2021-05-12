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緬甸記者逃泰遭逮 各界憂心被遣返

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

3名緬甸記者及2名異議分子為逃避緬甸軍政府鎮壓而到泰國，9日遭清邁警方以非法入境逮捕，緬甸媒體及泰國外籍記者俱樂部呼籲泰國當局，不要將5人遣返回緬甸，否則他們恐有生命危險。對此，泰國外交部11日承諾，會尋求人道主義解決方案。

緬甸記者逃至泰國

緬甸軍方自2月1日發動政變以來，大規模打壓媒體，包括撤銷多間獨立媒體的執照、逮捕多名採訪抗議的記者，據《共同社》報導，緬甸軍政府在3月8日撤銷了包括緬甸民主之音（DVB）在內的5個獨立媒體在內的廣播或出版執照。

根據《CNN》報導，有3名緬甸獨立媒體記者及2名異議分子逃到泰國，9日遭清邁警方以非法入境為由逮捕。DVB執行董事兼總編輯Aye Chan Naing10日發表聲明呼籲，泰國當局不要將5位被拘留者遣返回緬甸，否則他們會有生命危險。他同時也呼籲聯合國難民署介入並給予幫助。

尋求人道主義方案

提請訴訟的泰國警察隊長Duangrit Wannarit表示，清邁法院將收押5人至5月17日，因此他們可以尋求法律代表。他們將關押在清邁訕賽區的警察局，直到舉辦聽證會。

對此，泰國外交部於11日表示，正在為逃離緬甸軍方鎮壓的緬甸記者案件，尋求人道主義解決方案。泰國外籍記者俱樂部也在同日發布聲明呼籲，泰國當局不要將他們驅逐出境，並強調「全世界都在關注泰國當局在這一個重要的新聞自由案件中的作為」。

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