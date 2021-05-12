媒體：網路假粉軍團助推中國大外宣

為了塑造全球輿論導向，中國共產黨在西方社交媒體上開辟了一條新戰線。

美聯社報導，最近卸任中國駐英大使的劉曉明是中國共產黨在網絡戰場上最成功的步兵之一。2019年10月他加入推特，當時也有數十名中國外交官湧入推特和臉書這兩個在中國都被禁止的社交網站。

自那時起，劉曉明巧妙地提升了自己的公眾形象，獲得了超過11.9萬名粉絲，他將自己變成了中國「戰狼外交」的典範。

這位現任中國政府朝鮮半島事務特別代表的劉曉明在2月發推文說：「在我看來，之所以有所謂的『狼性戰士』，是因為世界上有『狼』，你需要戰士來對抗它們。」

他的一系列推文從2020年6月到2021年2月就被轉發了43,000多次。對他的粉絲來說，這些推文是對西方反華偏見的大膽應答，但其反對者來說，卻是咄咄逼人的轟炸。

在推特上，劉曉明和他許多同事看似有大量民眾支持，但這實際上是被制造出來的。

中國的宣傳機器

美聯社和牛津大學的牛津互聯網研究所（Oxford Internet Institute）進行了為期7個月的調查，發現中國在推特上的崛起是由一支假賬戶大軍所推動，這些賬戶轉發了中國外交官和中國國家媒體數萬次的推文，使得中國政府的宣傳在暗中擴大到數億人。這些內容由政府贊助的事實往往沒有被披露。

牛津互聯網研究所的博士候選人和該報告主要作者Marcel Schliebs在一份新聞稿中指出，中國試圖利用其外交官來放大國家支持的媒體機構的對外宣傳傳播，中國的外交官至少在126個國家有活躍的推特或臉書賬戶。

推特平台的規則包括了禁止操控話題，但劉曉明自2020年6月到2021年1月得到的轉發，有一半以上來自於因違反平台規則而被暫停的推特賬戶。總體而言，該時間段內189名中國外交官得到的轉推當中，有超過十分之一的帳戶在3月1日之前被推特暫停了。

但，這並沒有阻止推特上親中的「擴放器」。為了回應美聯社和牛津互聯網研究所的調查，在4月底和5月初推特以操縱平台為由永久停用這些賬戶之前，一些冒充英國公民的虛假賬戶繼續推送中國政府的內容，並積累了超過16000個轉推和回復。

美聯社指，這種虛構的人氣可以提高中國信使的地位，創造出廣泛支持的假象。它還可以扭曲旨在促進熱門推文的傳播平台的算法，可能使更多真正的用戶接觸到中國政府的宣傳。雖然單一假賬戶本身的影響力不大，但隨著時間的推移和規模的擴大，這種網絡可以扭曲信息環境，加深中國信息的觸及率和真實性。

「有一個嚴重破壞的丶緩慢但龐大的敘述轉變。」昆士蘭科技大學研究社交網絡的高級講師蒂格雷厄姆(Timothy Graham)說：「只要在一段時間內稍微引導，就能產生巨大的影響。」

推特和其他機構之前就已經發現了虛假的親中網絡。但，美聯社和牛津互聯網研究所的調查首次表明，大規模的虛假放大（inauthentic amplification）推動了政府和國家媒體官方賬戶的參與度。這也顯示，北京希望引導公眾輿論的欲望超出了其邊界與其核心戰略利益，比如台灣丶香港和新疆等。

推特：將繼續調查

推特上發生的撤文往往是在活動數周或數月後才會進行。美聯社和牛津互聯網研究所發現，有26,879個帳戶在被暫停前成功轉發了中國外交官或國家媒體的推文近20萬次。他們佔許多外交官在推特上獲得的總轉發量的很大一部分，有時甚至超過一半。

不過，目前仍無法確定這些賬戶是否由中國政府贊助。推特公司告訴美聯社，許多賬戶因操縱行為而受到制裁，但該公司拒絕提供可能存在的其他違規行為細節。推特表示，它正在調查這些活動是否是與國家有關的信息操作。

「我們將繼續調查和處理違反我們平台操縱政策的賬戶，包括與這些網絡有關的賬戶。」推特發言人在一份聲明中說：「若我們有明確的證據證明這些是與國家有關的信息操作，我們首要任務會是執行我們的規則，並刪除從事這種行為的賬戶。當我們的調查完成後，我們會在我們的公共檔案中披露所有賬戶和內容。」

中國外交部表示，他們在社交媒體上不會采用欺瞞的手段。「不存在所謂的誤導性宣傳，他們也沒有推出網絡輿論引導的模式。」該部在給美聯社的一份聲明中說：「我們希望有關單位摒棄歧視的態度，摘下有色眼鏡，本著開放丶包容的精神，采取和平丶客觀丶理性的態度。」

（美聯社等）

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