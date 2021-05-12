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面臨中國口罩競爭 美廠商盼政府補助

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國口罩製造商近日聯合施壓拜登，呼籲政府儘速補助國內口罩生產。（Photo on Wikimedia under CC 4.0）
美國口罩製造商近日聯合施壓拜登，呼籲政府儘速補助國內口罩生產。（Photo on Wikimedia under CC 4.0）

近日美國有多家口罩製造商聯名寫信給美國總統拜登，呼籲他儘速補助國內口罩生產，否則這些企業將會在2個月內被中國生產的口罩取代掉。雖然拜登上台後，為了擺脫倚賴外國生產鏈，提出了美國製造的目標，但政策尚在盤點階段，廠商們希望不要再拖了。

中國口罩價格難撼動

根據《半島電視台》報導，美國有26個中小型口罩製造商聯名寫信給總統拜登，希望將口罩設置為國家安全保護產品，如果在60天內無法獲得聯邦政府援助，他們將會停產，將會有上千位工人失業。他們將責任歸咎於中國進口的低價口罩，認為美國抗疫不能一直依賴中國口罩。

他們向政府保證，他們的工廠如果獲得政府補助，有能力1年內生產37億片醫療用口罩、10億片N95口罩，但現在他們光是庫存的2.6億片口罩與2000萬片N95口罩就已經賣不出去了。美國在去年疫情爆發時，口罩因為短缺所以價格上漲，但如今一盒50片醫療口罩已從50美元跌價至5美元。

口罩聯名遊說團體稱，他們生產口罩的3-6%成本會花在原物料，但中國製造只需要1%，這讓中國的口罩可以在美國傾銷，因此他們希望拜登政府儘速給予他們協助。雖然拜登上任後也有強調美國製造，不過目前政府尚未在醫療產品方面提出具體政策。

抗疫產品需國產

但也有廠商坦言，美國很多人都知道要避免個人防護設備（PPE）短缺，但這無法改變市場以最低成本採購的誘因。印第安那州另一家口罩生產商也說，即使他們調再低價格，中國口罩的價格看似永遠都比他們低；不過也有廠商對此保持樂觀，認為拜登將會採取行動，保護美國的醫療用品製造商。

除了中小企業以外，美國主要的醫療用品製造商3M與漢威聯合也持續向美國政府施壓，希望讓美國政府單位都可以只買國內生產的醫療用品，並將任何不符合美國標準的產品剔除，並讓醫院購買國內醫療產品的預算到2023年提升至40%。

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口罩 拜登 疫情

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