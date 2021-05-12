吸取長賜輪教訓 埃及要擴建蘇伊士運河！

在長賜輪3月意外擱淺近一周、影響全球重要航道蘇伊士運河（Suez Canal）後，埃及周二（11日）宣布拓寬和加深運河南段。

蘇伊士運河管理局局長Osama Rabe在運河城市伊斯梅利亞（Ismailia）舉行、電視轉播的一場典禮上宣布計畫細節。埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi）和政府高階官員均參加這場典禮。

拓挖計畫包括將運河最南的一段向東靠西奈半島那邊拓寬約40公尺，深度也會從現在的66英呎加到72英呎（約20公尺到22公尺）。運河的這一段有30公里（18英里）長。

該計畫也包括2015年開通的第2條水道延長10公里。這會使得運河雙線段達到82公里或60英里。

長賜輪3月23日擱淺蘇伊士運河造成阻塞，搶救至29日才移出河道，影響到全球航運，目前因賠償爭議遭到扣押 。運河管理局求償金額已自9億美元降至6億美元。