日法美舉行三國聯合軍演 日專家：威懾中國

日本共同社報導稱，日法美三國在日本國內舉行聯合軍演同一時間，日本海上自衛隊還將與美國、法國和澳大利亞各國海軍在東海展開聯合訓練。

共同社的報導強調指出， 圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）和台灣局勢，日美加強了對華制衡姿態。歐洲各國也加強對華警惕，預計以此次為開端將陸續向日本周邊派遣部隊。澳大利亞也加入日美歐組成的包圍網，意在遏制中國的海洋活動。

日本防衛相岸信夫周二（5月11日）在記者會上表示「希望進一步深化共享自由開放的印度太平洋這一願景的四國合作關系」。海上自衛隊將開展反潛戰以及航空自衛隊F-2戰機加入的防空訓練。

日本拓殖大學海外事情研究所教授川上高司在接受法新社采訪時說：「;毫無疑問，這場軍演是對中國在該地區日益咄咄逼人行為的一種威懾。」

他補充說：「從長遠來看，歐洲在印太地區的承諾可能會加強日本和北約之間的關系，這也正是前首相安倍晉三所倡導的。」

此次日法美三國聯合舉行的陸上軍演主要內容包括 離島登陸和巷戰，將在長崎縣佐世保市的相浦駐地、橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場實施。

共同社報導稱， 日本陸上部隊參加隊員總計約220人，包括陸上自衛隊以相浦為據點的離島防衛專門部隊「水陸機動團」等約100人、美法兩軍參加軍演的人數各約60人。

今年1月22日，中國全國人大常委員會通過了《中華人民共和國海警法》。該法於2月1日開始生效執行。

根據這部新出台的《海警法》，當中國的權利在海上受到「外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時」，中國海警機構有權使用武器。

日本首相菅義偉2月8日表示，完全無法接受中國通過這一法律，稱這加劇了東海和南海海域的緊張局勢。

4月中旬菅義偉到訪美國，與美國總統拜登舉行會晤後發表聯合聲明。聯合聲明重申了《美日安保條約》第五條適用於尖閣諸島（中國稱釣魚島）的事實。美國重申了在《美日安保條約》下，對日本防衛堅定不移的支持，使用甚至包括核能力在內的全部能力。

法新社的報導指出，法國在印太地區擁有自己的戰略利益。留尼汪島和法屬波利尼西亞都是法國在印太區域的海外屬地。

2019年5月法國發表了《法國印太防務戰略》報告。戰略報告全面論述了印太地區的安全形勢、法國的印太防務戰略和法國將采取的措施。報告提出，法國將在采取自主和主權行動的同時，積極推動多邊安全努力，加深與區域主要伙伴（美國、澳大利亞、印度、日本）和歐洲伙伴的合作。有分析指出，法國推出印太防務戰略，目的是在印太新地緣格局中彰顯法國的存在，提高自身的話語權，充當歐洲國家介入印太地區的先鋒，建立多層次戰略伙伴關系網，維護其在印太的利益，重塑大國地位。

今年4月底，英國駐東京大使館也曾表示，英國伊麗莎白女王號航空母艦將帶領皇家海軍艦隊行駛亞洲水域，訪問日本及韓國的港口，旨在加強東亞的安全關系。

除此之外， 德國外交部和國防部官員也透露，德海軍護衛艦「巴伐利亞」號將在今年8月初啟程前往印太地區。根據規劃，這艘軍艦在穿越印度洋和馬六甲海峽後將前往澳大利亞，接著到朝鮮半島附近海域活動，隨後航經南海回國。有報導稱，該護衛艦在通過南海時會回避爭議島礁12海裡海域。

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