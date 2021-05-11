救治納瓦尼被投毒醫師一度傳失蹤 結果只是在森林迷路

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年8月被人投下神經毒劑諾維喬克（Novichok），當時負責救治的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）日前傳出在西伯利亞一處森林人間蒸發。塔斯社10日引述當地官媒報導，穆拉霍夫斯基失蹤3天後出現在一處村落，身體狀況狀似還不錯。

塔斯社引述當地警方說法指出，穆拉霍夫斯基7日駕著一輛全地形車，離開鄂木斯克州一處森林狩獵場後下落不明，隔天被通報失蹤。當局緊急動員展開搜尋，更派出直升機與無人機協助，卻只在距離狩獵場6.5公里處找到全地形車，穆拉霍夫斯基則不見蹤影。

據消息人士說法，穆拉霍夫斯基至少走上45公里的路穿越森林，最後才於10日出現在消失地點32公里外的村落。調查新聞網站Baza報導，穆拉霍夫斯基在一節廢棄火車車廂睡上一晚，試圖引起搜救直升機注意未果，還說他很幸運，沒有引來棲息在森林的熊注意。

穆拉霍夫斯基在當地醫院接受身體檢查後，向記者聲稱全地形車熄火了，導致他趕不上朋友，他把全地形車留在森林內，但很快迷路了。穆拉霍夫斯基說，「一切正常，我感覺不錯。我將保持讓自己存活下來的方式。事情是這麼發生的，我沒有正確識別自己在森林的位置。明天（11日）就是上班日」。

穆拉霍夫斯基被控掩蓋納瓦尼遭到投毒，多次聲稱主要症狀是「代謝疾病造成血糖下降」，一度還拒絕納瓦尼轉到德國就醫，最後引來普亭總統親自介入批准。穆拉霍夫斯基事後被拔擢為鄂木斯克州衛生首長，引來納瓦尼在社群媒體發文諷刺。

據報導，納瓦尼最初就醫的鄂木斯克第一緊急醫院中，曾參與救治的馬什米申（Sergey Maximishin）醫師2月過世，未曾參與救治的阿吉舍夫（Rustam Agishev）醫師3月死亡，這也導致穆拉霍夫斯基一傳出失蹤，就引發各式各樣的陰謀論不脛而走。