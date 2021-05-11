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回應公眾怒火 法國決加重襲警刑罰
法國民眾對警察遭殺害的憤怒已獲得回應，政府計劃對暴力襲警判處更嚴厲的刑罰。法國總理尚·卡斯泰10日與警察工會開會後宣布，政府計劃對暴力襲警判處更嚴厲的刑罰，提議嚴重違反執法行為而被判處無期徒刑者，在獲得假釋資格前，將被判處30年監禁。
加重襲警刑罰
根據《路透社》報導，法國總理卡斯泰10日宣布，政府計劃對暴力襲警判處更嚴厲的刑罰，這是政府對於公眾對最近有2名警察遭殺害的憤怒作出回應。
根據卡斯泰與警察工會開完會議後提議，因嚴重違反執法行為而被判處無期徒刑者，在獲得假釋資格前，將被判處30年監禁。宣布這一項消息之際，警方也表示，上週在亞維農的毒品搜查中射殺1名警察的2人已被逮捕。
擔憂犯罪、恐怖主義
除了警察在毒品搜查遭射殺之外，在今年4月時，首都巴黎附近的朗布依埃有1名激進的伊斯蘭主義者殺害了1名警察，這激起了公眾對犯罪和恐怖主義的擔憂，這種擔憂已經籠罩住即將到來的法國2022年總統大選。
而最近法國警察被殺害的案件令該國舉國震驚，《路透社》指出，法國明年將面臨總統大選，到時候對於恐怖攻擊、移民及暴力犯罪等問題的擔憂將主導議程。
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