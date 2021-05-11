尼泊爾疫情擴大 中國封鎖聖母峰通路

中國擔心尼泊爾疫情跨越聖母峰！中國官方10日表示，將在聖母峰設立分離線，避免尼泊爾有人登山跨越邊境、進入中國。目前中國雖尚未說明具體作法，但這也凸顯尼泊爾疫情的失控。因受到印度波及，尼泊爾的疫情近三周急速升溫，境內醫療資源短缺下，該國首相已公開向國際求援。

嚴禁從尼泊爾進中國

根據《英國廣播公司》報導，中國官方10日宣布將在聖母峰山脈一帶設立分離線，避免有人從尼泊爾試圖越境。過去登山隊可從中國與尼泊爾的入口登上聖母峰，但目前尼泊爾新冠疫情太過嚴重，中國決定關閉兩國邊界，不過聖母峰跨境廣泛，中國目前尚未對外說明如何採取具體措施。

《CNN》提到，中國官方也規定，如果從中國方向登上聖母峰的登山隊將不可與從尼泊爾方向登山的任何人接觸，也不允許觸碰任何放在聖母峰的東西，未經允許也不准進入中國的基地（聖母峰在登頂前都會設有基地）。過去中國在聖母峰附近有駐守藏人的巡守隊，但只有6個人。

疫情受印度波及

尼泊爾由於疫情對觀光的打擊，對登山業務的需求比中國還要高，近幾周至少有30名從尼泊爾登山的隊員，因為尼泊爾此次的二波疫情而撤離，在尼泊爾的官方登山營救協會還收到下山的登山客確診通知。過去三周，尼泊爾疫情因為從印度擴散的原因急速升溫，篩檢的民眾有40%的確診率。

該國2972萬人口中，目前至少39.4萬人確診、3720人死亡，受到印度新冠疫情擴散影響，光是7日就新增9023例確診。近日爆增的病例讓當地的醫療體系完全無法負荷的狀況下，總理奧利近日直接向國際求援，希望各國能夠援助相關醫療物資。

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