加拿大溫哥華國際機場爆槍擊事件！ 至少1死疑兇在逃

「汽油、柴油、航空燃料全部遭殃...美國東岸正遭遇『斷油』恐慌！」美國境內最大、連結南方煉油重鎮與東岸主力市場的Colonial Pipeline輸油管系統，上周五遭「勒索病毒」攻擊癱瘓，迫使整個系統停工下線，直到9日深夜全長8,850公里的輸油管線都還無法恢復供油。由於Colonial輸油管供應著美國東岸45%以上的成品油消費，無預警且搶救狀態不明的供油斷線，也引發了交通業、航空業與消費市場的焦慮恐慌。儘管聯邦專家強調，正進入夏季運輸高峰的美東各區，目前約有6~7天的預備儲油應足緩衝危機，除非輸油管系統的「解駭搶修」在11日前都無法排除狀況——目前，白宮已經針對美東供油危機啟動了「聯邦緊急狀態」應變，但危機具體該如何排解？美國石油界的資安漏洞問題，又引發了怎樣的討論爭議？

2021-05-10 13:04