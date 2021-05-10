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加拿大溫哥華國際機場爆槍擊事件！ 至少1死疑兇在逃
加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）當地時間9日下午爆發槍擊，目前已知至少造成1人死亡，警方目前正追捕疑犯。
《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun）報導，溫哥華國際機場在當地時間9日下午3時至3時25分爆發槍擊。
機場官方在社交網站交代事件經過，表示槍擊在主航站樓外發生，加拿大皇家騎警（RCMP）奔跑穿過空橋緝捕嫌犯，不過殺手及他的同夥最終仍駕駛8人座汽車逃逸，嫌犯逃逸時還一邊對著後方追上的員警開槍，警方隨後在附近巷弄中發現已被放火焚燒的本田汽車。
報導引述消息人士指出，死者和當地幫派衝突有關。
溫哥華國際機場隨後發布聲明指出情況已經獲得控制，機場及航班起降都維持正常運作及開放，航班運作正常，不過出入受到限制、保安也加強。
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