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阿富汗爆恐攻60童死 暴力問題仍難解

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美軍真的能撤離阿富汗嗎？阿富汗首都喀布爾近日傳出重大恐攻，至少有60名學童死亡，多數還是女學童。阿富汗政府認為這是塔利班所為，但遭到否認，目前尚未有人承認恐攻。美國拜登總統近日需將於9月11日撤離美軍，加上阿富汗近來暴力攻擊升溫，讓外界擔心美軍撤軍之後阿富汗的失控。

衝突有升溫現象

根據《英國廣播公司》報導，阿富汗首都喀布爾8日發生嚴重的汽車炸彈恐攻，到9日統計傷亡人數出爐，至少60名學生在放學途中遭到攻擊波及身亡，其中大多數受害者是女性。沒有任何組織或團體承認犯案，阿富汗政府將矛頭指向長期敵對的塔利班組織，但遭到對方否認。

《天空網》提到，1年前，此地的醫院也曾遭到恐怖攻擊，讓24名女性、嬰兒在恐攻中身亡。阿富汗地形險峻，各宗派各佔山頭，種族與宗教衝突頻傳，像是這次發生恐攻的喀布爾西部地區，長年受到遜尼派組織騷擾，而當地居民卻多為蒙古裔、中亞民眾後代，其中很多是信奉什葉派。

恐攻怵目驚心

恐攻的可怕在目擊者眼中仍歷歷在目。法新社記者訪問當時的目擊者，他在恐攻之後回到現場，發現許多屍體就倒在他周圍；倖存的學生札哈說，她有同學死於這場恐攻，第1次的大爆炸後，陸續又傳出幾聲爆炸聲，現場到處都是尖叫聲，目光所及幾乎都是血，畫面怵目驚心。

雖然在案發後，美國國務院馬上發表聲明譴責這場恐攻非常野蠻，並要求當地組織不要再對平民進行無差別的攻擊。歐盟也譴責說，這是場對阿富汗未來希望（女學生們）的攻擊。不過當地除了塔利班、還有ISIS殘部，這也讓外界擔心美國撤軍之後，阿富汗的動亂恐將更加失控。

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阿富汗 恐攻 塔利班

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