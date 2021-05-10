「勝利日」紅場閱兵 普京稱堅決捍衛國家利益

（德國之聲中文網）在"紀念衛國戰爭勝利76周年"的盛大紅場閱兵儀式上，俄羅斯總統普京發表講話，強調了俄羅斯堅定捍衛國家利益的決心。

"俄羅斯始終堅持捍衛國際法"，他在周日的講話中表示，"與此同時我們也將堅定不移地捍衛我們的國家利益，保護人民安全。"

據德新社報道，在陰雲密布的大風天氣之下，數以千計的俄羅斯士兵列隊走過莫斯科的紅場。按照傳統慣例，俄羅斯武器裝備也接受了檢閱，其中包括衛國戰爭期間的T-34坦克、俄羅斯最新型T-14"阿瑪塔"主戰坦克、"庫爾干人-25"步兵戰車、聯盟-SV裝甲自行榴彈炮等。此外還有76架直升機、轟炸機、運輸機、預警機、空中加油機、戰鬥機等編隊接受了空中檢閱。

不少二戰老兵也觀看了閱兵儀式，其中一些人甚至裹上了毛毯以抵御寒風。根據官方通報，莫斯科方面花費了4億多盧布（約折合470萬歐元）通過人工來驅散市中心上空密布的陰雲，以防止閱兵式當天下起大雨。

德新社報道指出，現場人員幾乎無人佩戴口罩。不過官方此前表示，參與閱兵式的1.2萬名軍人全部都已經接種了新冠疫苗。68歲的總統普京幾周前也打了新冠疫苗。

去年的紅場閱兵式因為新冠疫情的爆發被推遲到6月24日，盡管如此普京還是因為堅持舉行閱兵式而受到批評。俄羅斯從1995年開始，每年的5月9日舉行閱兵式，慶祝對納粹德國的"衛國戰爭"勝利。

據美聯社報道，普京在周日的講話中還提到當下"納粹意識重新抬頭"，有些人"嘗試改寫歷史，試圖為那些手上沾滿無辜人民鮮血的叛徒和罪犯辯解"。不過他沒有就此進行更為具體的闡述。

俄羅斯官方將擊敗納粹德國、結束二戰的戰爭稱作"偉大的衛國戰爭"。5月9日作為"勝利日"是俄羅斯最為重視的節日之一。根據歷史學家的研究，前蘇聯在二戰期間死亡人數在2700萬左右，付出了慘重的人員代價。

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