倫敦市長大選對手直追 沙迪克汗驚險連任

工黨的倫敦市長沙迪克汗，8日以些微差距驚險連任成功。倫敦市長5月進行大選，現任市長沙迪克汗在開票前被認為能輕鬆獲勝，但開票時保守黨對手貝里緊咬票數，還將選舉帶進二輪開票，結果讓外界跌破眼鏡。沙迪克汗發表的勝選演說則表示，將努力治療脫歐所帶來的分裂問題。

根據英國《衛報》報導，自競選行程開始之後，沙迪克汗的民調就一直大幅領先其保守黨對手貝里。3月的民調甚至顯示沙迪克汗領先貝里多達25個百分點，連任之路看似毫無懸念。但貝里近期急起直追，讓沙迪克汗差點陰溝裡翻船。

內部知情人士指出，沙迪克汗在犯罪的問題上不受選民青睞，可能是支持度在投票前夕大幅降低的主因。無論如何，沙迪克汗的成功連任給近日選舉結果低迷的工黨注入了一劑強心針。工黨在今年的地方選舉中痛失許多席次，更在傳統上是工黨票倉的哈特爾浦國會議員補選大輸，將國會席次拱手讓給保守黨。

《英國廣播公司》指出，貝里在7日的第一輪開票異軍突起，全程緊咬沙迪克汗，還因為無人得票過半，讓開票進入第二輪。沙迪克汗最終以55.2%的支持率贏下選舉。沙迪克汗也在勝選演說中表示，投票結果顯現英國仍正因為脫歐公投陷入分裂，他會致力弭平陣營分裂。

倫敦市長選舉採取特殊的補充投票制。選民須在選票上圈選中意的第一與第二候選人。若在第一輪開票中無候選人過半，則會留下最得票數最高兩名候選人，並將落選人的票數重新分配，進行二輪開票，並以第二輪的開票結果作為勝選依據，確保選出的市長能擁有過半的民意基礎。

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