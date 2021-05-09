蘇獨政黨大獲全勝 獨立公投話題再起

大不列顛王國再度面臨分裂危機？蘇格蘭大選結果8日出爐，支持蘇格蘭獨立的民族黨在129席中獲得64席，遠高於最大反對黨的31席，民族黨過去就已放話稱，如果議會選舉結果不錯，將會發動蘇獨公投。2014年蘇格蘭就曾發動過獨立公投，但因英國保證留歐、歐盟也不讓蘇格蘭加入會員下而功敗垂成。

挺蘇獨政黨大勝

根據《半島電視台》報導，蘇格蘭大選結果出爐，執政黨蘇格蘭民族黨仍為第1大黨，掌握了總席次129席中的64席，距離發動獨立公投的過半席次只差1席；第二大黨蘇格蘭工黨僅有31席，支持獨立的蘇格蘭綠黨握有8席，這也讓外界認為恐將有第2場蘇獨公投。

《英國廣播公司》提到，由蘇格蘭第一部長史特金領的蘇格蘭民族黨在過去6次蘇格蘭大選中獲得4次勝利，這次大選也是對於她政策的信任投票。蘇格蘭政治評論員哈珊分析，她偏中左派、穩健的施政讓她可獲得大量選民支持。蘇格蘭曾於2014年發動獨立公投，但後來以55%反對、45%贊成而未通過。

英國極力反對

但在英國脫歐後，蘇格蘭的民意逐漸翻轉，畢竟在英國脫歐公投時，蘇格蘭願意留在歐盟的比例非常高，這次大選對於史特金發動蘇獨公投非常有利。不過英國首相強森持續反對蘇獨公投，雙方的政治僵局逐漸升溫。史特金不滿表示，如果強森想要阻止蘇獨公投，就應該去最高法院申訴，而非以行政手法阻攔。

然而強森反駁稱，發動蘇獨公投是魯莽且不負責任的行為，這個時間點不適合再有任何憲政糾紛。不過，史特金在蘇獨公投前，還要處理蘇格蘭境內逐漸惡化的濫用藥物危機，以及目前的新冠疫情，正當性因而墊高。即使如此，這場大選也再度敲響了大英國協分裂的警鐘。

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