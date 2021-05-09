歐盟面對中國競爭 重啟印歐自貿談判

面對美、中競爭，歐盟必須應對新的印太局勢！歐盟與印度8日召開高峰會，會後宣布雙方將恢復遭擱置8年已久的印歐自貿談判，將會針對關稅、智財權等問題展開協商。面對美國、中國在印太地區的影響力逐漸增強，歐盟在今年初也提出自己的印太戰略，對於印度的關注也比過去更為積極。

印度對歐重要

根據《半島電視台》報導，印度總理莫迪8日與歐盟27個會員國領袖與歐盟官員進行會談，討論恢復有關印歐自貿協定談判的事宜。有關印歐自貿的談判自2013年以後就遭到擱置，但隨著歐盟今年發布了自己新的印太戰略，印度對歐盟的重要性逐漸浮上檯面。

從參與談判的官員中可看出不同，過去相關交流只有涉及印度總理與歐盟執委會官員。雙方在這次會談完後發表聲明指出，他們希望能夠恢復談判，以回應目前正面臨的挑戰，而雙方也要致力解決智財權、關稅與資安與印度專業勞工赴歐工作等議題上的歧見，雙方將會先從投資保護協定開始談判。

中國競爭壓力

《金融時報》提到，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，印度與歐盟之間關係很好，但也有許多尚未克服的潛在問題，主要是在投資與貿易方面。而面對美國、中國在印太地區的影響力逐漸增強，歐盟也希望參一腳。德國總理梅克爾也對此表示歡迎，甚至希望雙方能夠加速談判。

面對中國一帶一路的挑戰，歐盟也試圖透過與印度日本合作，加強自己在世界中的影響力。歐盟打算與印度在非洲進行基礎建設的投資，並在再生能源、儲能科技與現代化輸電網絡上，共同面對氣候變遷的挑戰；歐盟更早在2019年與日本簽訂雙邊投資協議。

不過在這場高峰會的會場外，國際特赦組織駐歐盟辦公室的官員對於印度總理莫迪抗疫不利，甚至趁機打壓言論自由的行為表達抗議。近來歐洲更暫停與中國的中歐投資協定談判，因此讓歐盟更希望能與印度儘快談成協議，好讓歐盟可以每年藉此獲得100億美元的經濟效應。

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