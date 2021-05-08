梅克爾緬懷納粹暴政受害者：是我們的永恆責任

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）發表推文稱，聯邦政府總理梅克爾表示：「保持對在納粹暴政時期喪生的千百萬人的記憶，是我們的永恆責任。」/p>

德國外長馬斯(Heiko Maas)推文感謝「為把世界從法西斯主義中解放出來而冒著生命危險或犧牲了的千百萬人」。他警示說，法西斯主義迄今仍存在：「不幸的是，即使在今天，法西斯主義理念也未完全泯滅。」他表示，「我們每天都必須捍衛民主和自由」。

「中央紀念場所早該設置」

德國外交部歐洲事務國務部長羅特（Michael Roth）在為門戶網站t-online撰寫的一篇特約文章中支持在柏林設置中央紀念場所，以紀念所有納粹暴政的受害者。這位社民黨政治家寫道：「早該有這樣的場所。我們需要有共同紀念所有受害者、銘志所有受影響國家的痛苦的場所。」

紀念日之際，基民盟秘書長齊米亞克（Paul Ziemiak）在推特上引用了德國前總統馮．魏茨澤克（Richard von Weizsäcker）的話：「我們本無理由，參加今天的勝利慶祝。但我們有足夠理由認定，1945年5月8日是德國歷史上一條錯誤道路的終結，蘊含著走向良好未來的一粒希望種子」。

1939年9月1日，當時的德意志帝國入侵波蘭，由此發動了第二次世界大戰，導致6000萬至7000萬人喪生，其中，600萬猶太人成為國家社會主義種族狂熱的受害者。抵抗納粹聯盟——美國、蘇聯、法國和英國——的軍事干預最終迫使德國人投降。德方於1945年5月7日在法國蘭斯（Reims）宣布無條件投降；翌日，在柏林再次宣布投降。由此，歐洲戰場戰事結束。

（德新社，路透社）

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