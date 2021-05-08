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侵犯人權？日本國會可能通過收緊庇護權法案

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日本國會可能本周就會通過收緊庇護權法案。圖／德國之聲中文網
日本國會可能本周就會通過收緊庇護權法案。圖／德國之聲中文網

日本國會可能本周就會通過收緊庇護權法案。此後，一旦尋求庇護者第二次申請被駁回，當局便可將當事人遣送出境。東京政府希望由此減少長期拘留數量，律師和維權人士長期以來一直抨擊這種拘留不人道、不合法。法務大臣上川陽子為相關法案辯解說，再三重新申請庇護的可能性誘使當事人濫用庇護申請制度，「經由這種可能性，很多外國人試圖延緩被驅逐，他們被強制安置在驅逐中心的時間因而延長。」

然而，反對聲浪高漲。兩個援助組織向司法部遞交了總共15萬個抗議簽名。散文家小島惠子（Keiko Kojima）指責政府「純粹欺凌」。她寫道：「意識到這個國家無視人權、不是一個安全居住地，我害怕」。一名聯合國特別報告員表示，相關法案「在幾個方面未達到保護移民人權的國際標準」，敦促改進。

東京政府稱，某些情況下，新法律將允許外國人在被驅逐出境之前，能與家人或支持者呆在一起。但聯合國反對任意拘留工作組和其它三個部門反對該法律，理由是，它不會改變未經法律審查的無限期拘留這一現實。明治學院大學（Meiji Gakuin-University）國際法學家阿部貴美子（Koki Abe）指出，很難取得妥協：「日本要保護其邊界，聯合國要保護人權。」

對抗拒遣送出境者施重壓

多年來，日本一直嚴厲對待難民，以敬效尤。去年只有47人獲得庇護。該國難民庇護申請批准率為1.2%，比德國低20倍，申請人必須具體證明他們如果回國會有生命危險。多次庇護申請的難民和簽證過期的外國人，只要拒絕被遣送解出境，就都受到系統性折磨。他們得不到政府生活補助金，也無工作許可，被迫打黑工。將被遣送出境的人也沒有醫保。

５大遣送中心中有一個部分用於長期拘押，成為另一施壓手段。目前，此處拘押有1300名外國人，一半以上的人拘押期超過6個月，有些甚至被關押了5年以上。那裡的生活條件比普通監獄遠為惡劣且無法無天，——無放風、無就業可能、探視有限、醫療條件糟糕、可任意放人亦可任意重新抓回。當局試圖通過這種方式實現強制遣送出境。殘酷的條件已奪走18條生命：一些囚犯因絕望而自盡，另一些人則死於絕食或非人道待遇。

遣送中心條件惡劣

3月6日，來自斯裡蘭卡的桑達馬利（Wishma Sandamali）悲慘死亡。這名33歲女子曾向警方舉報其伴侶實施家庭暴力。因她的學生簽證被發現過期，去年8月，她在名古屋被實施遣送出境拘留。由於壓力過大，桑達馬利顯然得了胃出血，體重下降20公斤。她在2月向慈善機構懇求「請幫助我恢復健康」。然而，即使在她吐血、手腳不能動的情況下，遣送中心也未採用輸液方式供食。移民局在提交給議會的報告中隱瞞了這一事實。

據日本廣播協會（NHK）電視台報道，遣送中心拘押者們的醫療問題常被忽視，他們一般都被指是為獲得釋放而假稱有病。2019年1月，一名化名丹尼茨（Deniz）的庫爾德人在申請治療抑郁症藥物時，遭６名警衛毆打，雙手反綁，並被單獨監禁數日。他對日本國家提起訴訟，一段受虐待影片曝光。

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