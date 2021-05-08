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法軍曝欺凌報到機師！被綁赴戰機實彈靶場「震撼教育」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
法國空軍一架幻象2000-D戰機，資料照片。法軍一位戰機機師近日委任律師提出告訴，聲稱他到新單位，就被同袍綁赴戰機實彈目標靶場，讓戰機在他的四周圍開火與投彈。「震撼教育」。路透/Abaca Press
法國空軍一架幻象2000-D戰機，資料照片。法軍一位戰機機師近日委任律師提出告訴，聲稱他到新單位，就被同袍綁赴戰機實彈目標靶場，讓戰機在他的四周圍開火與投彈。「震撼教育」。路透/Abaca Press

法國一位戰機機師近日提出告訴，聲稱他被迫參加一場新人欺凌儀式。根據律師說法，當事人被綁在實彈目標靶場的一個靶子上，讓戰機在他的四周圍開火與投彈，前後達20分鐘之久。

法新社8日報導，這位戰機機師是一位30多歲的年輕人，2019年3月剛到科西嘉島南部一個空軍基地報到，卻遭同袍抓住、手腳被膠帶綁起、頭也被套上袋子，隨後就被運到實彈目標靶場。

根據普羅旺斯報（La Provence）前一天獨家披露的內幕，當事人被綁到一個靶子上，經過10分鐘的致命死寂後，先聽到噴射戰機的引擎聲，接著就是第一架幻象戰機飛過他的面前，朝著距離不到500公尺的靶子開砲，隨後又聽到其他戰機同樣在開火，有時甚至還能聽到炸彈擊中靶子的聲音。

據指當事人至今仍無法擺脫此事的陰影，爭取調職未果後，決定打破沉默。委任律師羅西-阿諾（Silvio Rossi-Arnaud）就斥責，這些空軍軍人「拿幻象戰機玩俄羅斯輪盤！」

另一位委任律師貝爾納（Frédéric Berna）告訴法新社，已就此事件在馬賽市的法院正式提起訴訟，可能罪名包括故意危害他人性命與加重暴力。檢察官已收到整起事件的影像與照片，加害者長相據稱清晰可聞，普羅旺斯報刊登的照片則可見到被戴上頭套的當事人動彈不得。

法國空軍發言人表示，參謀長同年5月得知此事後，隨即啟動調查，已決定向加害人實施「強烈制裁」，但沒有進一步交代詳情，僅稱「空軍譴責任何可能導致人員生理或心理傷害的活動」。

法國 機師

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