「北京最忠誠的歐盟夥伴」 匈牙利阻擋歐盟對華制裁

匈牙利總理奧爾班喜歡自稱是「前反共街頭鬥士」，經常強調自己曾為推翻獨裁統治以及匈牙利的自由而奮鬥。在匈牙利轉型前，他確實曾於學生時期經常走上布達佩斯街頭示威，挺身對抗想逮捕政府批評者的警察。這是不到30年前的往事。如今奧爾班卻輕視自由民主，與獨裁者維持友好關系。他與普亭交好，同艾爾段來往密切，是這名長期統治土耳其的領導人的座上賓。

不僅如此，奧爾班在過去10年間不斷深化與中國的戰略夥伴關係，雙方往來之密切超出其他歐盟成員國。匈牙利成為中國共產黨通往歐洲的重要門戶。

匈牙利政治學家克雷科（Péter Krekó）在接受德國之聲採訪時表示：「雖然幾乎所有歐盟國家都與中國建立良好經濟關系，但論受北京政治影響的程度，沒有一個成員國超過匈牙利。這與匈牙利政府日益公開的反西方語態相吻合。」

匈牙利阻擋歐盟對華制裁

匈牙利近期最明顯的一次表態是：周三（5月5日），匈牙利在三周內第二度阻擋歐盟通過對中國的制裁決議。這份議案的目的是為譴責北京對香港選舉法的改革。早在四月中旬，匈牙利便曾在對華制裁的表決上投下反對票。

這並非毫無先例：幾年前匈牙利就多次反對針對北京的決議案。在三月歐盟因中國侵犯人權通過實施對華制裁時，匈牙利外長西亞爾多（Péter Szijjártó）就批評此舉「毫無意義而且有害」。

信奉實用主義

匈牙利的政策並非出於奧爾班對共產黨的欣賞，主要原因還是實用主義。奧爾班稱該國與俄羅斯、中亞和中國交好是「東方開放政策」—在他2010年上台前就已宣布的戰略。

奧爾班希望借此擴大匈牙利的經濟關係，開發新資金來源和投資，並更加獨立於歐盟及國際貨幣基金組織(IMF)等西方金融機構。

缺乏實質附加價值

為了向北京靠攏，奧爾班除了阻擋針對中國的歐盟決議等舉動外，在某些措辭上也向中國叩頭。他多次贊揚中國經濟及發展政策的高效率，或明確表示匈牙利不會妄自教育中國民主政治。2017年他在布達佩斯參加中東歐國家峰會的「16+1」合作框架下表示，「東方之星高掛空中」。

但這並沒有為匈牙利帶來實質的附加價值。正如同中東歐合作中的其它國家所經歷的那般，北京做了許多承諾，但鮮少兌現。與該地區的貿易額迄今還未擴大千億元，中國也幾乎沒有履行價值數十億元的投資承諾。相反的，黑山等國家甚至陷入了中國的債務陷阱。

令人生疑的項目

10年來，中國對匈牙利的最大直接投資依然是2011年收購苯胺工廠BorsodChem時注資的12億歐元。迄今為止沒有其他重要大型投資，但卻出現了一些受質疑的項目。

2013年中國科技公司華為在匈牙利設立了區域物流中心。盡管歐盟長期以來因華為疑似為中國政府從事間諜活動以及暗藏監視技術，對該公司持保留態度，但匈牙利是唯一一個讓華為參與擴展5G網絡的歐盟國家。

布達佩斯的共產黨幹部搖籃

2014年，中國、塞爾維亞和匈牙利協議在布達佩斯和拜爾格萊德之間建設一條現代化鐵路。匈牙利為此向中國貸款20億歐元，其中的細節至今仍保密。專家強烈懷疑這個項目能帶來的益處，該項目還有貪腐疑慮：參與項目的包括奧爾班的兒時玩伴梅薩羅斯（Lörinc Mészáros），後者在過去10年間，從一名小煤氣安裝工人一躍成為匈牙利首富。

四月底，匈牙利與上海復旦大學簽訂戰略合作協議，計劃斥資15億歐元建設復旦匈牙利分校，招收6000至8000名學生。這所中國精英大學被認為是共產黨幹部及情報人員的搖籃。

北京在歐洲的情報基地

復旦大學分校的開設計劃尤其令觀察人士心生警惕。匈牙利網絡媒體Direkt36的調查記者Szabolcs Panyi三月針對中國在匈牙利的間諜活動發表長篇報道。報導稱，匈牙利已成為北京在歐洲進行情報工作的重要據點。

報道還稱，在匈牙利的中國學生（目前約有2800人）被系統性吸收為間諜。此外，自2012年以來，約有2萬人在黃金簽證計劃下購買匈牙利的居留許可，其中80%為中國公民。記者Panyi指出，匈牙利因此被指責是受到中國影響的特洛伊木馬。

明顯的自相矛盾

政治學者克雷科表示，總體而言，匈牙利的中國政策存在明顯的矛盾。「一方面，匈牙利政府反復對歐盟和美國強調自身主權；與此同時，匈牙利對中國越發依賴，並且陷入債務陷阱。這比依賴布魯塞爾危險得多。」

匈牙利政府對德國之聲提出的許多有關中國政策的問題不予置評，僅針對阻擋歐盟對華決議回應稱，歐盟早已針對香港問題做出多次表態，不需要再多做聲明。

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