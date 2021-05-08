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印度乾旱災民挖髒水喝信治百病 當地網友嘆：迷信害死人

聯合新聞網 / 綜合報導
印度中央邦古納（Guna）河流被當地奉為神河，當地民眾紛紛挖掘水源飲用，相信能治百病。圖擷自Dainik Bhaskar
印度中央邦古納（Guna）河流被當地奉為神河，當地民眾紛紛挖掘水源飲用，相信能治百病。圖擷自Dainik Bhaskar

印度近期受新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，每日新增病例和死亡人數直線攀升，各地場所都可見病死的人們，印度人苦尋藥方未果；當地媒體近日報導，印度中央邦古納（Guna）河流乾枯數月，但卻是當地流傳的神河，傳說可治百病，當地民眾便開始盲目挖井喝髒水，而不少網友見狀也嚇壞，直呼「迷信真的會害死人」。

根據印度當地紙媒「Dainik Bhaskar」報導，印度中央邦古納有條河流流經巴莫里（Bamori）街區，為當地信仰中的神河，傳說飲下該河水可治百病，雖然河水乾涸已數月，但當地人為解新冠肺炎災情，紛紛開始鑿井挖水，甚至在河邊舉辦祭典求水，終於挖出水源，但水質混濁不堪。

儘管流出的是髒水，當地居民還是擠在河邊裝水飲用，當地政府頻頻勸阻，告知民眾可能染上各式疾病，但民眾卻不以為意，持續飲用。對此，不少網友紛紛留言怒批，感嘆民眾的無知，「迷信只會讓災情更加嚴重」、「出事到底誰負責」、「看到這種新聞真的很痛苦，只能說民智未開」、「過度迷信會害死人啊」。

印度 新冠肺炎 疫情 水質 信仰

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