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天價！俄國史上最大切割鑽石將拍賣 近101克拉 估價達5.5億元
俄羅斯史上最大的切割鑽石重達100.94克拉，將在本月12日透過佳士得在瑞士日內瓦拍賣，預估成交價介於1200萬至1800萬瑞士法郎（約新台幣3.7億元至5.5億元）之間。
路透報導，佳士得拍賣行珠寶專家奇薩莫洛（Marie-Cecile Cisamolo）表示，這顆鑽石被稱為「Alrosa Spectacle」，是從2016年開採的200克拉毛坯鑽石切割下來，顏色達到最高等級的D級透明無色。
奇薩莫洛說，Alrosa Spectacle鑽石可是足足花了1年又8個月才達成完美切割。據了解，這場拍賣會上共有144件拍品，大多都是鑲有鑽石、藍寶石和紅寶石的戒指、耳環、胸針等飾品。
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