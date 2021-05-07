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安理會討論全球合作 中美俄外長同時「與會」

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本月擔任安理會輪值主席國的中國向其他成員國提交的一份「議程方案」稱，召集本次會議是希望安理會15個成員國能夠為建立多極世界付出更多努力，以共同應對當今世界所面臨的一系列重大挑戰，包括新冠疫情、疫情後的經濟復蘇以及全球氣候變化等等。圖／德國之聲中文網
本月擔任安理會輪值主席國的中國向其他成員國提交的一份「議程方案」稱，召集本次會議是希望安理會15個成員國能夠為建立多極世界付出更多努力，以共同應對當今世界所面臨的一系列重大挑戰，包括新冠疫情、疫情後的經濟復蘇以及全球氣候變化等等。圖／德國之聲中文網

本月擔任安理會輪值主席國的中國向其他成員國提交的一份「議程方案」稱，召集本次會議是希望安理會15個成員國能夠為建立多極世界付出更多努力，以共同應對當今世界所面臨的一系列重大挑戰，包括新冠疫情、疫情後的經濟復蘇以及全球氣候變化等等。

中國外交部長王毅將以安理會輪值主席身份主持會議，美國國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫均已證實將出席會議，這將是中美俄三國外長首次共同出席會議，盡管會議是以視訊方式進行。

中國駐聯合國大使張軍周一在一次新聞發布會上表示：「多邊主義是解決當今世界全球性危機的唯一的正確出路，這一點已經變得越來越清晰。」張軍再度重申了去年九月聯合國成立75周年之際各國首腦發表的聯合聲明。聲明中稱，新冠疫情過後，「多邊主義不是一種選項，而是一種必要。聯合國必須處於我們各項工作的中心。」

美國國務院周四發表聲明稱，國務卿布林肯將在安理會會議上「討論多邊合作的重要性，並強調對維持基於規則的國際秩序必不可少的核心原則。」

拜登就任美國總統之後不久，在今年二月的慕尼黑安全會議發表演說時表示：「美國回來了，跨大西洋盟友關係回來了。」在其前任川普執政的四年時間裡，「美國優先」成為美國外交路線的主軸。

這也是拜登就任總統後，首次在國際場合發表演說。他做出了一系列令人鼓舞的承諾，比如挽救伊朗核協議，積極應對中國和俄羅斯在經濟和安全領域構成的挑戰，並盡快推動疫情後的重建。拜登表示，他將促進美國同西方盟友之間的合作。

上周拜登總統對美國國會發表講話時，再度強調了美國應對中國挑戰的重要性。拜登認為中國是美國的戰略挑戰者，美國應向世界證實美式民主仍能正常運作，並將保持美國的領先地位。

周五的安理會會議之前，美國國務卿布林肯曾於今年3月18日同中共負責外交事務的最高級官員楊潔篪在阿拉斯加舉行過會談，這也是拜登出任總統後，中美雙方舉行的最高級別會談。但會談顯示雙方分歧嚴重。

阿拉斯加會談期間，布林肯表示，美國政府將同盟友一道，共同反對中國在香港、台灣、新疆以及南中國海的專制和擴張行為。楊潔篪則做出憤怒回應，宣稱美國不應在國內矛盾日益激化的情況下向外輸出美式民主，更不應在人權及其他問題上採用雙重標準，對中國說三道四。

在中方制定的周五安理會會議的「議程」中稱，周五的討論將聚焦「如何穩固多邊主義體制，並阻止單邊主義死灰復燃。」、「世界需要什麼樣的多邊主義，如何維護多邊主義，」並探討「國際社會應根據《聯合國憲章》作出哪些努力，以更好地維護以聯合國為中心的國際體系和國際關系的基本准則。」

(美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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