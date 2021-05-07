北京再向日本喊話 排放核廢水勿鴕鳥

大陸外交部今日再針對日本排放福島核廢水表示，「我們奉勸日方，不要學鴕鳥，以為把頭埋在沙子裡就可以萬事大吉了。」

大陸外交部今舉行例行記者會，有記者提問，近日韓國政要、日韓兩國的相關農業、漁業協會和從業人員相繼對福島核廢水排海一事表達了反對立場。越南的外交部也主張應該採取負責任的態度應對核事故，對此大陸外交部有何回應？

大陸外交部發言人汪文斌表示，日本福島核事故污染水排海事關全球海洋生態環境安全，事關各國人民生命健康，國際社會普遍對日方此舉可能帶來的影響表示強烈擔憂，在日本國內也遭到廣泛反對。但時至今日，日本政府仍置國際責任、義務和道義於不顧，拒絕正面回應國際社會的關切。

汪文斌指出，「我們奉勸日方，不要學鴕鳥，以為把頭埋在沙子裡就可以萬事大吉了。」大陸再次敦促日本政府正視國際社會的嚴重關切，停止危害全球海洋環境和國際公共健康安全的錯誤政策和做法。在福島核污染水處置問題上自覺接受國際社會，尤其是利益攸關方的實質參與、核查和監督。