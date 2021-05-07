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全球拚生子！不只台灣催生，這些國家也搶救不孕

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖為示意圖。報系資料照
圖為示意圖。報系資料照

行政院長蘇貞昌催生了！今日（5／6）行政院大張旗鼓頒布五大政策，想要洗刷「台灣是全球生育率最慘」的紀錄。其實不只台灣加碼催生政策，各國也拚生子、紛紛提高補助，「搶救不孕大作戰」正在全球開打！

台灣又拿下一項「世界第一」！但這卻讓人開心不起來。美國中情局（CIA）甫公布全球227個國家與地區的「2021年總和生育率（fertility rate）預測數據」，台灣被列為低生育率「第一」的國家。一時間，寫著台灣人「不願意生」標題，再度充斥各大新聞版面。（延伸閱讀：CIA認證生育率全球最慘！卜睿哲：台灣人的三種選擇都救不了「少子化」）

但若據此武斷直言，台灣人都不想生，那對正遭受不孕症所苦的民眾，就有失公允了。

國際催生的兩大政策：診治不孕、補助多元族群

人口高齡與少子化已成普遍的國際現況，多國均大張旗鼓要「鼓勵生育」。然而，如今的「國際催生潮」，開始將眼光從嘗試說服「不婚不生族」提高生養意願，轉而聚焦關注有生育意願、卻難以如願的「不孕族群」。

統觀這些「讓想生的人生得出來」的拚催生策略重點有二：一是把不孕當作「疾病」，由政府統合醫療資源、提供必要協助來診治；另一個重點是強調任何人皆有「組織家庭」的權利，追求催生應納入更多不同族群。

按照世界衛生組織的定義，不孕症是一種「病症」（disease），這種病症同時影響男性和女性，清晰的定義已是許多國家認定的標準：長達12個月進行不受保護的性行為而仍無法受孕，就符合定義。

根據統計，不孕症對男女性的影響是平等的，在所有不孕症的案例當中，男性因素大致和女性因素相同，各占50％。

蘇格蘭》試管嬰兒可三次免費

究竟各國有哪些催生政策？

既然是病症，許多國家開始把不孕症納入醫療保險，以助孕最常見的「試管嬰兒」技術來說，當愛爾蘭不孕者仍在期待政府善意，蘇格蘭想要懷孕的人，已可免費接受三次試管受孕。

歐洲之外，以色列和澳洲等國也給人工試管部分或全部的貼補，至於在杜貝所在的加拿大，情況則因地區而異，安大略省全額資助一輪的人工試管費用，至於其他省份則享有不同比例的稅額扣抵。

西班牙》打開「受孕旅行」市場

另外值得一提的國家是西班牙。

西國醫療觀念開放，是歐洲最早以政府面對不孕症的國家，由於西班牙捐贈卵子的人很多，而早從2006年開始，該國18歲以上的女性即可接受助孕幫助，其中包括人工授精和試管，50歲的女性也同樣可獲得治療機會。

西班牙開放的風氣，讓同性或單身女性不用太擔心歧視。特別是由於該國醫療費用相對低廉，近年更成功打開「受孕旅行」市場，吸引鄰近的法國和英國人，獲得不少無法負擔高額人工受孕費用的人青睞。

只不過，西班牙和捷克等國家雖然手術較便宜，相關問題也不小。前往外地進行手術，除了要負擔機票等旅費外，由於國情差異，患者要忍受較高的壓力，而且，相關的後續追蹤也相對不容易。

英國》成立「人類生殖及胚胎學管理局」

以臨近愛爾蘭的英國為例，為妥善照顧不孕症患者，該國成立英國人類生殖及胚胎學管理局（Human Fertilisation and Embryology Authority）掌理相關任務，確保助孕中心和研究機構彼此合作，提供轄下免費、清晰的助孕資源相關資訊。

日本》2004年就開始補助試管嬰兒

而在日本，同樣面對法規和醫療資源使用效率的問題。為挽救生育率，日本政府早在2004年開始補貼「試管嬰兒」的費用，由於社會壓力導致的不孕症案例眾多，日本是「試管嬰兒」手術最盛行的國家。

但同時，雖然治療不孕的醫療機構樂於生意興隆，卻往往因為擔心藥物副作用，而不願開藥效較強的藥物給患者。這樣一來，讓日本成為全世界試管嬰兒手術最盛行的國家，卻也同時是成功率最低的國家。

為了讓搶救催生的醫療資源得到善用，民眾擁有更透明的不孕醫療資訊，日本政府正研擬修法，讓不孕醫療機構的資訊夠透明。

納入多元族群！「成立家庭」是基本人權

想生卻生不出來，不孕症患者除了經濟和醫療問題，生活周邊對不孕症的不夠理解，也讓他們得面對如影隨形的壓力：「到底是你的問題還是他的問題」「試管嬰兒要花多少錢？」一如「你有沒有交往對象」，已成為台灣適婚年齡最怕的過年問題，為免除不孕帶來的心理壓力，參加「寶寶受洗」會被問到的「生子」問題，讓不少不孕患者拒絕類似活動。

不孕問題導致心理壓力到底有多嚴重？美國一項研究指出，不孕症婦女焦慮、沮喪的程度，往往不下於罹患癌症、高血壓或心臟疾病的患者，且高昂費用帶來的壓力，更會助長焦慮和無助感。

也因此，除了在財務上和醫療上支持不孕症患者，愛爾蘭國立婦幼醫院（National Maternity Hospital）的溫非爾德（Mary Wingfield）教授就強調，幫助不孕的政府服務，要處理的面向很複雜，「政府也應該帶頭，讓社會了解，不孕症的成因讓更多人願意體諒。挽救不孕症的努力，應該站在『成立家庭』是普遍人權的高度來看。」

美國》伊州擬納入單身、LGBTQ的生育權

此外，像是有資格獲得政府不孕症補助資格的議題，在英國，交往中的同性戀婦女，可接受精子捐贈和免費的試管嬰兒，單身婦女則無法享受這項福利。

就在今年4月，美國伊利諾州眾議院排程立法，要擴及擴大不孕症的適用族群，將單身女性、廣泛的非異性戀（LGBTQ）夫婦，以及遭受醫療問題的婦女都納入。

從愛爾蘭到加拿大，有錢才有「生機」

多國積極催生，但有些國家仍在等待，例如遠在歐洲外海的愛爾蘭。

2019年，該國政府承諾要貼補試管嬰兒在內的助孕措施，但兩年多過去，政府遲遲未履行承諾，讓等著要生孩子的人很焦急。

為什麼政府貼補很重要，高昂的人工受孕費用是主因。在台灣，試管嬰兒費用大約在10～15萬元之譜，相較之下，愛爾蘭等歐洲國家，做一次試管嬰兒的費用更高達1萬歐元（折合台幣33萬元）左右。催生技術高昂的費用，在過往很長一段時間看起來，像是有錢人才玩得起。

「在加拿大，甚至全世界，不孕治療的首要障礙就是錢，」在加拿大倡議給不孕者更多協助的「加國受孕很重要」（Fertility Matters Canada）執行長杜貝（Carolynn Dubé）說。

杜貝在2015年成立「加國受孕很重要」（Fertility Matters Canada）機構，當時她剛因接受人工試管助孕，成為一位母親。如今，她已有三個孩子。出於自身的經驗，她理解想生育卻求助無門的煎熬，決定站出來。

「不孕導致的心理障礙嚴重，特別對女性來說，更是如此。她們無法維持正常生活，這也是為什麼我們需要給這些想成立家庭的人更多支援。」

不孕議題複雜，心理、社會工程待解套

至於在政府之外，著名的科技大廠臉書和Google，更把幫助員工受孕當成企業責任，由公司負擔員工進行人工受孕手術的費用。

當然，要緩解不孕帶來的痛苦，經濟絕非政府唯一要做的事。以愛爾蘭來說，由於政府的承諾遲遲未兌現，進行人工授精等手術，根本拿不到公衛系統任何幫助，此外，公衛系統遲遲無法統合，也讓等待不孕症手術的人痛苦不堪。

由於愛爾蘭缺乏主管助孕產業的機關，間接導致公衛單位和助孕單位的橫向聯繫不足，體現面對不孕時需要考量法規和專責機構問題，以統合面對患者需求。

從財務貼補到全面性的制度社會，各國想方設法幫助想生而生不出來的族群。陷入新生兒銳減的台灣，是否也能在這個議題上「超前部署」？

（作者／ 李國盛 本文出自2021.5.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

試管嬰兒 不孕症 生育 患者 愛爾蘭

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