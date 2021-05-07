台盼澳協助抵御中國攻擊 澳總理：捍衛區域自由

(德國之聲中文網) 《澳大利亞金融評論》周四 (5月6日) 刊出台灣外交部長吳釗燮的專訪，吳呼籲澳大利亞協助抵御中國國家主席習近平的「擴張主義」，說這威脅到了全世界的民主國家。

根據報導，吳釗燮表示中國對台灣的入侵「並非迫在眉睫」，但威脅程度正如澳大利亞理解的如此嚴重。他呼籲澳大利亞與台北追求更廣泛的合作關系，但暫時沒有呼籲堪培拉提供軍事支持。

吳釗燮在報導中強調，志同道合的民主國家要建立一個國際支持聯盟，以捍衛台灣的利益，特別是澳大利亞在一個面臨「威權勢力極速擴張 」的關鍵地理位置，有很大的利害關系。

澳總理：將支援美國和盟友

澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）6日接受墨爾本3AW電台訪問，過程中主持人引述《澳大利亞金融評論》專訪吳釗燮報導，問澳洲是否會支援台灣，莫裡森說：「我們（澳大利亞）一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。」

他表示，澳大利亞已清楚注意到印太地區的不確定性，也正是因為如此，所以才有相關安全防衛協議，但拒絕多做說明，以免增添變數。在主持人追問是否支持台灣，他只表示澳洲會「一直會捍衛區域內的自由」。

訪問期間，雖然一度口誤稱「一國兩制」為「一制兩國」，但他表示澳方明白並會遵循這樣的政策。

在莫裡森接受采訪前，澳大利亞內部也有越來越多台海局勢的討論。內政部長佩祖洛（Michael Pezzullo）和國防部長達頓(Peter Dutton)都提到台海戰爭可能性增高，澳洲不應忽視。

《澳大利亞金融評論》引用消息人士指出，面對台海局勢升溫，澳大利亞軍隊已經大幅升級內部准備，向北京發出警告信號。但反對者指出，情勢並沒有這麼緊張。

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