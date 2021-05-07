連署「停辦東京奧運」不到兩天逼進20萬 日網友怒吼：這就是人民心聲！

新冠肺炎疫情在全球持續延燒。日本政府雖然決定要在今年夏天舉辦「東京奧運」，但因為疫情仍未受到有效控制，因此引起許多民眾質疑的聲浪，認為不應該勉強繼續舉辦奧運才對。最近更有人帶頭連署，希望能中止奧運，獲得許多網友的支持與迴響。

根據日本媒體「體育日本」報導，曾經三度參選東京都知事選舉的宇都宮健兒，在本月5日發起網路連署，要求「停辦東京奧運」。宇都宮認為，現在應該正視疫情擴大的問題，應該要以人民的生命為優先考量，不該勉強舉辦，必須立刻中止東奧、殘障奧運。

宇都宮以五個禁止進入的標誌取代代表奧運的圓圈，構成連署的主視覺。連署發起的隔天晚間，就已經收到10萬人響應，截至7日早上10點為止，連署人數已經逼近20萬大關。連署完成後，預計將交送給奧運主席湯瑪斯．巴赫（Thomas Bach）、日本首相菅義偉、東京奧運組織會長橋本聖子會長、東京都知事小池百合子等人。

前東京知事參選人宇都宮健兒發起「停辦東京奧運、殘障奧運」連署，不到三天便累積逼近20萬人響應。圖擷取自 change.org

許多網友也紛紛回應「雖然不一定有法律效果，但要讓政府知道民眾的心聲」、「過半國民都反對的東奧，硬辦只會有反效果」、「32小時就超過10萬人連署，這就是人民的心聲」、「都這種狀況了，舉行也只能做半套」、「經濟損失跟硬辦造成疫情擴大，哪個對國家傷害比較大，政治家要好好想想」。

更有人表示「不喜歡宇都宮的人可能不少，但反對東奧這件事是超黨派的共通心聲」、「我真的不喜歡他，但這回認同，右派醒醒吧」、「被疫情影響放棄夢想的人很多，不是只有奧運選手而已」、「去年還可以說運動員好可憐，到今年一堆賽事中止，想過孩童們失望的感受嗎」、「中止了違約金還是要日本付，奧會一毛也不用出，政府瞞著人民簽訂這種契約，能不能接受就看人民怎麼想囉」。