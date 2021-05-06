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微軟承諾歐盟雲端客戶資料存歐洲 消除移美疑慮

中央社 / 巴黎6日綜合外電報導

美國科技業巨擘微軟今天對歐洲的雲端運算客戶承諾，他們的資料都將儲存在位於歐洲的伺服器。這是為了緩和歐洲客戶對美國的個人資料收集法律所及範圍抱持的不安。

法新社報導，長期以來，微軟（Micrsoft）歐洲客戶對於他們儲存在美國企業雲端伺服器的資料所具有的法律地位感到擔憂，也擔心這些資料可能被美國當局監視的程度。

加上歐洲聯盟（EU）最高法院歐洲法院（EuropeanCourt of Justice）去年7月裁決，歐洲與美國間重要的「隱私保護盾」（Privacy Shield）個資分享協定無效，使得美國科技企業歐洲客戶的疑慮來到緊要關頭。

「隱私保護盾」提供法律框架，允許企業在遵守歐盟的通用資料保護規則（General Data ProtectionRegulation，GDPR）之下，將個資轉移到美國。

但當時歐洲法院發現，這個機制無法適當保護歐洲個資不受美國當局管轄，而歐盟對美國當局既無控制權也無救濟權。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）今天在官方部落格發文表示：「若您是位在歐盟的商用或公部門客戶，我們將超越現有資料儲存承諾，讓您能夠在歐盟處理和儲存所有的資料。換句話說，我們將不需要把您的資料移出歐盟。」

史密斯還說，這份稱為「微軟雲端服務歐盟數據界線」的承諾，將適用旗下所有核心雲端服務，包括Azure、Microsoft 365和Dynamics 365，且將於明年底生效。

歐盟 個資 微軟

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