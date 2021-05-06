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美國支持暫時放棄疫苗專利權 歐盟積極回應

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四表示，對美國關於暫停疫苗專利權保護的提議持開放態度。 路透社
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四表示，對美國關於暫停疫苗專利權保護的提議持開放態度。 路透社

（德國之聲中文網）為了加強抗擊新冠疫情的力度，美國政府表示支持有限期地放棄新冠疫苗專利權。「這是一場全球性的衛生危機，而新冠疫情的特殊情況要求我們采取一些非常態的措施」，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示。

其實早在2020年10月，印度和南非就曾向世貿組織提議，暫停新冠相關藥劑的知識產權效力，但該倡議一致受到包括美國在內的新冠疫苗產地國的拒絕。

戴琪在相關聲明中指出，美國政府雖然堅信知識產權保護的重要性，但是也將積極參與世貿組織內有關新冠疫苗專利權例外規定的討論，從而致力於結束這場疫情。「美國政府的目標是，盡可能更快地讓更多人獲得安全且有效的新冠疫苗」，她在推特上寫道。

歐盟方面迅速就此作出回應。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四表示，對美國關於暫停疫苗專利權保護的提議持開放態度。歐盟方面願意就一切旨在有效而務實地應對疫情危機的建議進行討論。

客座評論：放棄專利讓全球抗疫迎來新曙光？

美國政府在疫苗專利方面的態度大轉彎使得疫苗制造商的股價應聲大跌。和輝瑞合作生產新冠疫苗的德國Biontech公司周四在法蘭克福證交所的股指下跌了22%，另一家德國生物醫藥公司Curevac也暴跌10%以上。早在周三，輝瑞和莫德納兩家疫苗生產商在美國股市已經經歷了大滑坡。

到目前為止，制藥業方面反對取消專利保護的理由是，即使放棄疫苗專利權，也不會自動促成疫苗藥劑的產量激增。所有具備疫苗生產能力的廠家其實已經獲得了生產許可證。而且mRNA疫苗的核心壁壘之一在於遞送系統，即使放棄了對於mRNA序列的專利，生產技術仍然十分復雜，其它藥企短期內無法掌握。

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本文章由德國之聲授權提供】

新冠疫苗 歐盟 戴琪

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