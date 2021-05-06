英法漁權糾紛升溫！互派軍艦趕往英皇家屬地澤西島水域

英法兩國近日為英國脫歐後的皇家屬地澤西島（Jersey）捕魚權爆發糾紛，100艘法國漁船組成的船隊已在澤西島集結抗議。根據最新消息，英法兩國已分別派出軍艦趕往現場。

BBC與衛報報導，英國皇家海軍「塞文河號」（HMS Severn）與「塔馬河」號（HMS Tamar）6日一早被目擊出現在澤西島外圍。法國當局則證實，「阿多斯號」巡邏艦（Military Ops ship Athos）將「緊急」趕去執行「巡邏任務」。

英國首相官邸表示，皇家海軍派艦目的是「監控局勢」，同時應對法國漁民威脅封鎖澤西島的聖赫利爾港（St Helier），但有批評者稱政府使出霹靂手段是為刺激執政的保守黨在全英地方選舉選情。法方則表示，部署「阿多斯號」的目的是確保民眾在海上的安全，同時陪伴正在抗議的法國漁船船隊。

據指出，法方漁船的船員點燃信號彈與豎起標語，雖然場面仍大致維持和平，澤西島漁民迪爾林（Josh Dearing）形容，眼前場面「像是入侵」。