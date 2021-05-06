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伊拉克出面磋商 沙烏地、伊朗有望和解？

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊拉克總統近日爆料沙烏地與伊朗私下談判很多次，顯示了中東地緣政治的瞬息萬變。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）
伊拉克總統近日爆料沙烏地與伊朗私下談判很多次，顯示了中東地緣政治的瞬息萬變。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）

沙烏地、伊朗兩大世仇，是否能放下多年爭端？伊拉克總統薩里5日透露，伊朗與沙烏地阿拉伯兩國在伊拉克談判已進行多次談判，但並未透露過多細節。外界預測雙方應多聚焦葉門、美國與伊拉克問題進行協商，兩國自2016年川普拉攏沙烏地對抗伊朗後更陷入嚴重對立，不過近來沙烏地開始釋出和解訊號。

雙方私下多次會談

根據《半島電視台》報導，伊拉克總統薩里近日在參加貝魯特智庫的線上座談會受訪時透露，沙烏地阿拉伯與伊朗在伊拉克境內已經舉行過多次談判。過去兩國官方公開的會面只有4月9日的單輪談判，因此這也引發媒體追問，但薩里並未透露更多細節，僅表示兩國至少談超過1次。

沙烏地、伊朗是中東的區域強國，因此外媒分析，歷經伊拉克戰爭、ISIS的伊拉克也很願意替兩國進行調解，讓自己扮演區域調停者，增加自己在中東戰略地位的重要性。沙國、伊朗官員近日都陸續釋出友好的訊號，包括從2014年糾纏至今的葉門內戰，雙方目前都同意暫時停火。

在葉門打代理人戰爭

《國土報》提到，兩國最主要的戰場是在葉門打政府軍vs.胡賽叛軍的代理人戰爭，沙烏地支持政府軍，並常以空軍轟炸胡賽組織的基地，而伊朗在背地援助胡賽組織武器與金援。薩里表示，中東長年來陷入戰亂與不穩的惡性循環，現在是時候想辦法脫離了。

過去川普政府時期，聯合以色列與阿拉伯國家共同圍堵伊朗，過去與以色列高度敵對的阿拉伯國家還紛紛與以色列建交，加上美國多次發動對伊朗軍事基地的攻擊，甚至在2020年1月刺殺伊朗高級指揮官蘇雷曼尼，讓當時與美國站在同一陣線的沙烏地，與伊朗呈現高度對立的狀態。

不過拜登上任前就打算與伊朗改善關係，讓伊朗加入核協議，並開始不滿沙烏地過去在卡紹吉謀殺案等案件中的不良人權紀錄，也讓過去與川普關係很好的沙烏地王儲薩勒曼決定轉向，與美國保持關係同時，試圖與伊朗改善過去敵對的外交狀態。

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