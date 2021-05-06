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全球關切！美國防部：長征五號B火箭最快周六墜落地球

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
中國長征五號B火箭（Long March 5B）預計最快在當地時間周六（8日）晚間10時半左右進入地球大地層，尚不清楚確切的墜落位置。美聯社
中國長征五號B火箭（Long March 5B）預計最快在當地時間周六（8日）晚間10時半左右進入地球大地層，尚不清楚確切的墜落位置。美聯社

美國國防部5日表示，正在追蹤一枚失控的中國長征五號B火箭（Long March 5B），該火箭預計最快在當地時間周六（8日）晚間10時半左右進入地球大地層，尚不清楚確切的墜落位置。

美國防部在聲明中說，美國太空司令部正在追蹤火箭位置，而加州第18太空控制中隊已從周二起每天更新火箭位置，並稱所有太空垃圾均會對太空飛行安全及太空領域構成潛在威脅。

白宮5日表示，美國致力於解決太空垃圾造成的擠塞問題及安全威脅，希望與國際社會合作推廣有領導力及負責任的太空行為。

衛報報導，哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，「他們上次發射長征五號B火箭，結果是又大又長的金屬棒飛過天空，導致象牙海岸的數棟建築受損」，他預測，火箭部分碎片將進入地球大地層，成為「相當一架小飛機墜毀散落超過161公里（約100英里）」。

失控的火箭艙長30公尺、寬5公尺、重達21噸，可能成為最大的墜地太空垃圾之一。麥道威指出，屆時火箭碎片跌落的範圍，北至紐約、馬德里與北京，南至智利、紐西蘭威靈頓，甚至有可能墜落在有人居住地區。

中國航天局尚未透露火箭是否獲得控制或是在失控下降，但中國官媒環球時報表示，火箭以「鋁合金」為主的外殼很容易在大氣層中燒燬，因此火箭殘骸對地面造成的危害可能性很小。

火箭 太空 國防部

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