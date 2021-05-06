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吃不飽！全球飢餓人數1.55億人 創下歷史新高

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

全球重度糧食不安全情況創新高！全球應對糧食危機網絡5日發布的年度報告顯示，全球重度糧食不安全飆升至5年來最高水平，去年有至少1.55億人陷入重度糧食不安全狀況，比前一年增加了約2000萬人。此外，報告警告，自2017年發布報告以來，重度糧食不安全問題仍在持續加劇。

糧食危機持續惡化

根據《美國之音》報導，全球應對糧食危機網絡5日發布的年度報告顯示，全球重度糧食不安全飆升至5年來最高水平，該組織指出，衝突、新冠疫情等原因對經濟的衝擊及極端天氣，導致全球1.55億人陷入重度糧食不安全狀況。

歐盟、糧農組織、世界糧食計劃署的聯合文稿指出，2020年在55個國家／地區，至少有1.55億人陷入「危機」級別或更為嚴重的重度糧食不安全狀況（糧食不安全狀況3-5階段），比前一年增加了約2000萬人。報告還警示一個令人憂慮的趨勢，自2017年報告首次發布以來，重度糧食不安全問題持續加劇，並沒有停止。

影響非洲國家最深

其中布吉納法索、南蘇丹、葉門，在2020年約有13.3萬人被視為面臨「災難」級別的重度糧食不安全，這是糧食不安全最嚴重的階段，需要採取緊急行動，才能避免大規模死亡和生計的全面崩潰。此外，在38個國家／地區，至少還有2800萬人面臨「緊急狀況」級別的重度糧食不安全（糧食不安全嚴重程度第4階段），這代表他們離餓死只有一步之遙。

重度糧食不安全對非洲國家的影響尤其明顯，去年全世界面臨重度糧食不安全問題的人口中，有三分之二身處非洲大陸，近9800萬人。世界其他地區也未能倖免，葉門、阿富汗、敘利亞和海地等國去年糧食危機的嚴重程度也名列全球前十。

全球應對糧食危機網絡發表聲明表示，為應對愈演愈烈的糧食危機，將更努力推動建設有韌性的農業糧食體系，實現社會、環境和經濟的可持續性，並且將積極支持今年舉行的一系列重要活動，如聯合國糧食體系峰會、《生物多樣性公約》締約方大會、二十國集團（G20）峰會、氣候變化大會和營養促增長峰會。

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