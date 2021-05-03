地中海近千移民獲救 義大利出手安頓

義大利近日收容了從地中海獲救的800多位移民。歐洲人權團體「地中海救援組織」1日表示，其運營的海洋維京號，4天前從2個橡皮艇上救出236人，而義大利海警隊和邊防警察則將532人帶到蘭佩杜薩島上安頓。此外，海上救援組織「海洋觀察」也表示，從人口販子的船隻中救出308人。

救出數百位移民

根據《半島電視台》報導，歐洲人權團體「地中海救援組織」1日表示，其運營的海洋維京號，4天前從2個橡皮艇上救出236人，其中119人是無成人陪伴的未成年者。在義大利當局指示下，海洋維京號載著移民航行到西西里島的奧古斯塔。而意大利海警隊和邊防警察則將532人帶到蘭佩杜薩島。

地中海救援組織說，一些乘客告訴救援人員，他們遭利比亞的人口販子毆打，被迫登上不適合航行的小艇。另外，意大利國家電視台報導，一艘意大利海軍艦艇救出了49位移民。

敦促歐盟恢復部署軍艦

此外，海上救援組織「海洋觀察」發表聲明表示，其中一艘在地中海的搜救船Sea-Watch 4，共從4次行動中，從人口販子派遣的船隻中救出308人。Sea-Watch 4已要求一個港口開放來自義大利和馬爾他的移民下船。

隨着春季天氣轉暖，利比亞人口販子前往歐洲的船隻開始增加。《美國之音》報導提到，人道主義團體一直在敦促歐盟國家恢復在地中海的救援巡邏中部署軍艦，以拯救在搜救區發現的移民，以及阻止人口販子進行販運。

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