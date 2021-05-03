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不畏暴力威脅 奈國官方為女權奮鬥

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
奈國女性法務專家、女權人士等，積極為性暴力受害者討回公道。（Photo from網路截圖）
奈國女性法務專家、女權人士等，積極為性暴力受害者討回公道。（Photo from網路截圖）

奈國女性為反抗家暴、強暴事件團結挺身而出。根據奈及利亞官方數據，由於疫情影響，家暴和性暴力事件增加了將近40%，為了保護婦女、替受害者爭取法律協助，官方的婦女事務部建立了緊急應變小組，並廣邀法律專家、婦科醫學專家等加入，期望能幫助更多奈及利亞女性脫離暴力威脅。

路透社報導，自疫情爆發以來，奈及利亞已有數百位女性遭到性暴力傷害，家暴與性暴力事件增加了40%，而根據民間團體數據，真實的受害人數遠比官方數據還多。

對此，奈及利亞官方的婦女事務部，在協助女性脫離威脅、幫助女性獲得法律協助上，起了關鍵作用。該部門成立了緊急應變小組，並廣邀各類專家加入，包括法務專家、婦科醫學專家，也積極和國內外女權組織（如國際婦女基金會）合作。

紐約郵報報導，由於女權社運者和女性專家學者的積極努力，開始漸漸引起社會大眾對於女性安全的關注，如去年6月在吉加瓦州北部，發生對12歲女孩的集體強暴事件，引發全國譁然和憤慨，總統穆罕默德．布哈里因此宣布全國進入緊急狀態，以應對這場危機。

對於如何保護女性，奈國警察單位並未回答媒體報導，但回應自從去年開始，對於強暴案件的處理效率已經逐步提升，但女權團體認為，強暴案、家暴案被吃案的機率仍然很高，且受害女性還要承受被污名化的打擊。根據調查，現在仍有47%的大眾認為，女性被強暴是由於衣著不整。

國際婦女基金會的婦科醫學專家Kemi DaSilva-Ibru表示，女性受到暴力威脅是系統性問題，需要花很大的努力來改善警政單位對強暴事件的處理態度。法務專家Boma Alabi則認為，要針對未成年受害者特別保護，「不該讓孩子像成年人一樣受到粗魯的盤問。」並要求司法單位正視訴求。

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奈及利亞 家暴 女權

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