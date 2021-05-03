美媒：匈牙利設上海復旦分校 引國安疑慮

(德國之聲中文網) 美聯社報導，匈牙利與總部設在上海的復旦大學上個月27日簽署了一項戰略協議，決定在2024年前在布達佩斯開設一個校區。這將是該校唯一的境外校區，也是27國歐盟中的第一個中國大學的海外校園。

匈牙利官員堅持認為，名列世界前100名的復旦大學將幫助提高匈牙利的高等教育標准，為6000名匈牙利丶中國和其他國家的學生提供課程，並將中國的投資和研究引入該國。

但批評者說，這項大規模投資給匈牙利納稅人帶來了不適當的財政負擔，並顯示出匈牙利總理奧爾班與莫斯科和北京等專制政權的關系在不斷升溫。

多瑙河上計劃建造復旦校園的地點早些時候被選為「學生城」的所在地，將為8000名匈牙利學生提供住宿丶娛樂和體育設施。

匈牙利調查新聞中心Direkt36在4月獲得的政府文件顯示，這個佔地64英畝（近26公頃）的校園的稅前建設成本估計為18億美元，比匈牙利2019年用於整個高等教育系統的費用還要高。

布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）反對這項計劃，並在接受美聯社訪問時表示：「他們想引進一所大學，而該大學的確是一所國際級的大學，但其章程要求這間學校代表中國共產黨的世界觀。我們在這項投資中看到了非常嚴重的國家安全風險。」

國家計劃從中央預算中為該項目提供約20%的資金，其余部分則通過一家中國銀行提供的15億美元貸款。根據這些文件，施工將主要使用中國的材料和勞動力。

卡拉松尼補充道：「中國人在做一切事情，而我們只做一件事：付錢。如果匈牙利的納稅人支付一切費用，世界上任何一所著名大學都會在這裡開設校園。」

國安疑慮

總部位於布達佩斯的智庫「政治資本」的主任克雷科 (Peter Kreko) 認為，復旦大學的發展是中國通過教育項目和投資擴大軟實力和影響力的其中一項努力。他贊同布達佩斯市長的擔憂，也就是該項目可能為中國的間諜活動打開大門。

克雷科告訴美聯社：「在過去的幾年裡，因為匈牙利情報部門缺乏擊退外國惡勢力的意願，匈牙利已經成為俄羅斯和中國間諜的一個間諜中心。」

該項目所在的區長Krisztina Baranyi說，首都及其學生的利益正被復旦的項目所取代。她說，她將在當地發起公投，以阻止該建設項目。她說：「他們不能在沒有對話的情況下，把我們納入任何事情中。我認為公投是表明我們不同意這種做法的唯一途徑。」

美國駐布達佩斯大使館則表示，其對中國大學來到匈牙利設立校區表達關切，稱「北京過往有利用學術機構推進惡性影響議程和扼殺知識自由的記錄」。匈牙利政府的發言人和負責該項目的委員都沒有對美聯社的采訪需求做出回應。

相關單位的疑慮其來有自。2019年，在中國教育部修改大學章程，刪除「學術獨立和思想自由」的提法後，復旦大學上海校區爆發了罕見的學生抗議活動。該章程規定，學校「堅持中國共產黨的領導（並）全面執行黨的教育政策」。在最近訪問北京清華大學時，中國國家主席習近平也說，該國的大學應該培養「忠於社會主義事業」和中國共產黨的新一代人才。

匈牙利「向東方開放」

最近匈牙利更改大學管理的相關制度，此舉也讓外界認為，奧爾班試圖擴大他對該國教育和文化機構的控制。2018年，匈牙利最重要的學術機構中歐大學，在該國通過被廣泛認為是針對該大學的高等教育法修正案後，被迫離開了該國。

在這所私立大學被迫「流放」後，布達佩斯市長卡拉松尼說：「現在他們又引進了一所代表中國共產黨意識形態的大學，讓匈牙利的納稅人損失了數十億。」

匈牙利政府經常與歐盟發生爭執，它奉行一種被稱為「向東方開放」的經濟戰略，傾向於加強與中國丶俄羅斯丶土耳其和中亞其他國家的外交合作和貿易。卡拉松尼說，這些政策使匈牙利「成為歐盟中東方大國的一種先進堡壘」。卡拉松尼說，這些政策使匈牙利「成為歐盟中東方大國的一種先進堡壘」。

去年，匈牙利同意從中國進出口銀行貸款20億美元，在布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德之間修建一條鐵路線，這是中國全球一帶一路基礎建設計畫的一部分。匈牙利也是中國電信公司華為在中國境外最大的供應中心所在地，也是歐盟唯一批准中國新冠疫苗的國家。

匈牙利總理奧爾班批評曾西方國家發動「自由帝國主義」，並運用匈牙利的右翼民粹主義與堅決反對移民來擁護他所謂的「非自由民主」的概念。

(美聯社等)

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