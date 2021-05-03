疫情下照辦選舉遭懲罰？ 印度莫迪執政黨重要地方選舉落敗

印度新一波疫情升高到危機規模的影響，不過首相莫迪（Narendra Modi）卻執意要照常舉行選舉，引起大量反對聲浪，導致執政黨在重要的西孟加拉省（West Bengal state）議會選舉中，敗給現任的省長班納吉（Mamata Banerjee）領導的草根政黨。

印度今年有4個邦以及1個中央直轄區進行地區議會選舉，在3、4月間分別投票，並於2日開票，初步開票結果顯示莫迪在疫情惡化之際未暫停選舉，反而帶頭力拚，在選戰最激烈的西孟加拉邦還是打不贏地方勢力「草根國大黨」。

66歲的班納吉領導的草根國大黨（Trinamool Congress party）贏得三分之二多數席次後，幾乎已確定將第三度出任省長，根據西孟加拉選舉委員會官員表示，在西孟加拉省議會全部294席中，草根國大黨預計拿下超過200席，班納吉目前也是印度唯一女性省長。

然而儘管並未拿下西孟加拉省議會選舉的勝利，莫迪領導的印度人民黨仍取得實質收獲，從2016年僅有3席，這次大幅增加到將近80席。

不過莫迪也遭到強烈批評，稱其只關注選舉，而非將應對新冠疫情列為優先要務。一些專家也批評聯邦選舉委員會在大批群眾無視社交距離與戴口罩規定的情況下，仍允許選舉造勢集會與舉辦投票。