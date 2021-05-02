哥國民眾反對稅收改革 遊行衝突至少6死

數千位哥倫比亞民眾在1日上街參與國際勞動節遊行，抗議政府的稅收改革提案。哥倫比亞工會與其他團體從28日開始遊行，要求杜克政府撤回稅收改革提案，在4天的遊行中，多地都爆發警民衝突，目前已造成至少6人死亡。

反對政府稅收改革

根據《路透社》報導，工會與其他團體從28日開始遊行，要求杜克政府撤回稅收改革提案，由於《路透社》先前報導指出，該稅收改革提案將增加企業及個人稅收，並消除許多豁免。

對於遊行死傷者的數統計不一。國家人權監察員卡洛斯·卡瑪戈說，有3名抗議者在卡利喪生，另外3名死者還在調查中。此外，全國各地有179名平民和216名警察受傷。國際人權組織「人權觀察」則表示，已經收到關於在卡利發生、可能遭警方虐待的事件報告，據當地人權團體所稱，有高達14人死亡。

政府部署防暴警察

總統杜克已在30日晚間宣布，改革不包括食物、公用事業的營業稅，或擴大所得稅，但1日抗議活動仍在進行。由於警方與抗議者在一些城市爆發衝突，因此首都部署了防暴警察，杜克也在1日晚間表示，處於高暴力風險的城市將繼續得到軍事援助，並附帶人權保障。

儘管許多民眾反對稅收改革，但哥倫比亞政府堅稱，這項改革非常重要，能穩定國家的財政狀況、維持其信用等級，以及為社會計畫提供資金。

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