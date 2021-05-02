北韓尚未承認拜登 美朝關係受關注

北韓不爽美國，至今仍不承認拜登當選！美國總統拜登近日將公布新的對朝政策，從拜登的國會演說來看，外界普遍預期美國的態度依然強硬，也讓北韓官方近日頻頻放話，要拜登想想過去極限施壓造成的反效果。北韓是世界少數尚未承認拜登當選的國家，國際都很關注未來美、朝關係的走向。

北韓不滿拜登放話

根據《英國廣播公司》報導，北韓外交部1日發表聲明，譴責拜登對朝維持敵視的態度，並表示無法忍受拜登評論北韓核政策是全球威脅的說法。拜登在近日百日就職的國會演說中提到，北韓與伊朗是美國與世界嚴重的安全威脅，並將與盟友積極合作，以嚇阻與外交的手段解決問題。

另外根據英國廣播公司轉述華盛頓郵報的內容指出，白宮今日也將會任命處理北韓人權問題的特使。不過美國其實從2月中就試圖開始與北韓接觸，北韓4月進行短程飛彈試射時，美國還曾幫忙緩頰是北韓的正常軍演活動，但目前北韓並未釋出任何友善行動，甚至尚未承認拜登當選美國總統。

經過校準的談判

拜登在選舉期間稱北韓領導人金正恩為「暴徒」，並聲稱如果北韓能解除核武，美國與聯合國就可以取消對北韓的經濟制裁。這也使得金正恩在拜登就任沒多久後便發表演說，指出美國是北韓世界上最大的敵人，因此要繼續積極發展、擴大核武庫，但金正恩卻又在演講中說，他仍不排除進行外交談判。

據《衛報》報導，美白宮發言人莎琪近日表示，美國還是希望能與北韓達成重大協議，拜登了解過去美國處理北韓問題陷入掙扎，因此對朝談判將會經過校準，並試圖與北韓發展實質的外交接觸，並不排除任何可能性，但她並未透露更多細節。

拜登盼盟友加入

美、朝關係雖然在前總統川普時期有所改善，川普甚至還成為第1個踏上北韓領土的美國總統，並與金正恩在北韓、越南等地見了3次面，但都無法達成任何實質性的協議，核武發展與經濟制裁的僵局仍未化解。因此拜登希望南韓與日本也要加入，處理北韓這個東北亞安全問題的未知數。

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