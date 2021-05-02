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法國勞動節盛大示威 10萬人上街遊行

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
五一勞動節抗議活動中，有部分示威者在垃圾箱中縱火、砸毀銀行分行的窗戶。(photo by REUTERS 影片截圖)
五一勞動節抗議活動中，有部分示威者在垃圾箱中縱火、砸毀銀行分行的窗戶。(photo by REUTERS 影片截圖)

法國1日有逾10萬人上街參與傳統五一勞動節抗議活動。根據法國內政部統計，全法國超過10.6萬人上街示威，要求社會和經濟正義，並表示反對政府更改失業救濟金的計畫。在示威遊行中，警方與「Black Bloc」無政府主義者再度爆發小規模衝突，在里昂逮捕了5位示威者。

逾10萬人遊行

根據《路透社》報導，法國有逾10萬人參加傳統的五一勞動節抗議活動，大多數遊行者都遵守防疫規則戴著口罩，手舉著橫幅，上面寫著「我們要生活、不是生存」等標語，要求社會和經濟正義，並表示反對政府更改失業救濟金的計畫。

法國總工會秘書長馬蒂內茲表示：「在我們想要取消的失業保險改革計畫中，反映出大量的錢將流向那些富裕的人，少部分才給沒錢的人。」

根據法國內政部統計，全法超過10.6萬人上街示威，其中在巴黎就有1.7萬人。包括3年前引發一波反政府示威的黃背心運動成員，以及如文化部門等受疫情重創的勞工，也都加入商業工會遊行行列。此外，明年打算參選總統的極左派領袖梅蘭雄及極右派領袖雷朋，也參與了五一勞動節活動。

爆發小規模衝突

警方在首都巴黎逮捕了46人，由於有部分示威者在垃圾箱中縱火、砸毀銀行分行的窗戶，導致遊行隊伍短暫耽擱。《FRANCE 24》報導提到，在示威遊行中，「Black Bloc」無政府主義者再次與警方爆發衝突，警方在里昂逮捕了5位「Black Bloc」的示威者。

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法國 失業 勞動節

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