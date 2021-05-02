北韓警告：拜登採取新敵對政策 將面臨無法控制的危機

美國總統拜登上周首度對國會發表演說時，稱北韓的核武計畫是重大威脅，北韓周日（2日）警告，拜登犯了大錯，美國將面臨無法控制的嚴重危機。

北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong-gun）周日表示，「以今天的觀點，美國總統犯了大錯，現在美國對北韓政策的基調已經明朗，我們不得不採取對策，與美國周旋到底」。

權正根說，美國在不久的將來將面臨越來越嚴重，無法控制的危機。

美國拜登政府上周五（30日）表示，已完成對北韓政策的檢討，將對北韓採取新策略，迫使其放棄核武和彈道飛彈，美國將嘗試外交手段，但不會尋求與北韓領導人金正恩達成大交易。

對此，北韓官員表示，拜登總統及其政府官員最近的發言，顯示拜登仍意圖維持對北韓的敵對政策。北韓外交部發言人譴責拜登政府批評北韓的人權，有辱北韓領導人的尊嚴。