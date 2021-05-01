北約開始從阿富汗撤軍

（德國之聲中文網）北約於周六（5月1日）正式開始從阿富汗撤軍。實際上，幾周以來，已有物品被不斷運離阿富汗。

北約駐阿國際安全援助部隊任務於2014年結束後，北約又組建了非作戰性的“堅定支持特派團”作為後續行動力量，旨在為阿富汗國民軍和安全部隊提供訓練、咨詢和協助，建立持久的雙邊伙伴關系。共有來自36個北約成員國及伙伴國的近1萬名士兵參加了“堅定支持特派團”任務，其中2500名士兵來自美國，約1100名士兵來自德國。

為應對如今北約部隊撤離期間可能遭受的塔利班襲擊，重型武器和額外部隊已部署就位。德國特種部隊司令部（KSK）將確保德國順利撤軍。北約表示，出於安全考慮，不會透露有關行動的細節，如部隊人數或各個國家的撤離時間表。

4月中旬，美國總統拜登宣布所有美軍將在9月11日之前撤離阿富汗，隨後北約盟國也同意結束在阿富汗的軍事行動。北約同時表示，如果北約部隊在撤軍過程中遭到塔利班的襲擊，他們將“進行強有力的回擊”。

從阿富汗撤軍也標志著德國士兵在該國任務的結束。這是聯邦國防軍歷史上最昂貴的一次海外任務，共造成59名德國士兵喪生。這項任務最初旨在維持和平，後來成為打擊塔利班的戰鬥任務，耗資超過120億歐元。

安全問題引人憂

面對北約撤軍，阿富汗人民喜憂參半。據當地媒體報道，有人對此感到高興，並希望在最後一名士兵離開該國時慶祝新的獨立日。而另一些人感到更多的是恐懼。尤其是經濟富裕的自由派阿富汗人更是想要離開這個國家。他們擔心塔利班政權卷土重來或發生新的內戰。

大部分阿富汗政治精英表示，他們希望看到“負責任”的撤軍。他們的意思是，美國的撤軍決定也引發了其他北約盟國的撤軍，而美國其實應該等待和平進程的進一步進展。阿富汗政府與塔利班於去年9月開始和平談判，但進展緩慢，近來又陷入僵局。

北約完全撤軍也是對阿富汗安全部隊的一個考驗。塔利班每天仍在襲擊全國各地的安全部隊設施。美國多名將軍最近幾周內也表示，擔心阿富汗政府可能在北約撤軍後崩潰，或者該國可能再次爆發動亂。

德國科學與政治基金會恐怖問題專家施泰因貝格（Guido Steinberg)也警告說，“聖戰”分子可能會重新抬頭。施泰因貝格向德新社表示，美國從阿富汗撤軍後，將很難打擊那裡的極端分子。此外，極端武裝組織塔利班也沒有理由放棄與基地組織的聯盟。相反，塔利班可能將在阿富汗重新奪權，“這或許將成為讓全世界聖戰分子醒來的號角”，施泰因貝格解釋道，如今許多年輕的聖戰分子都迷失了方向。如果塔利班在美國撤軍後在阿富汗重新掌權並善用手段，他們也許有能力把全世界的“聖戰”分子都吸引到阿富汗來。

（德新社/法新社）

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