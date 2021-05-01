創新號火星試飛完成 任務延長以協尋生命痕跡

美國國家航空暨太空總署（NASA）在火星上的無人直升機「創新號」（Ingenuity）最初4次試飛表現超乎預期，可以準備畢業，進入新一階段，協助探測生命存在過的痕跡。

創新號所執行的任務，是人類首次在另一座行星上空進行飛行器試飛。

NASA今天宣布，創新號已從單純的概念驗證、技術示範模式，轉為更具企圖心的任務，目的是評估空中偵察和其他功能對未來在火星上的科學探測有何助益。

創新號原本預定執行30天任務，但NASA在加州洛杉磯附近的噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）任務控制中心今天宣布延長任務30天，並概述了計畫內容。

重約1.8公斤的創新號就是由這座實驗室設計和製造，動力來自太陽能，有兩片旋翼。

法新社報導，創新號接受的新命令是在火星探測車「毅力號」（Perseverance）之前先行偵察，協助尋找微生物生命存在過的痕跡。

JPL首席工程師巴拉雷姆（Bob Balaram）預告，一個可能限制創新號的因素是它對火星寒冷夜晚的耐受力，這時溫度會降到攝氏負90度。

他說，創新號是以太陽能動力供暖來維持溫度，但原本設計只能撐一個月，工程師們現在不確定創新號在某部位故障之前，還能經受幾個結凍、解凍的循環。

創新號在今早的第4次試飛中，飛了近兩分鐘。稍晚回傳至地球的資料顯示，它來回飛行了266公尺，速度逼近每秒3.5公尺，飛行高度約離地面5公尺，一般認為這是創新號進行空中地面偵察的理想高度。

路透社提到，這次試飛的速度和距離紀錄，都超越了4月25日的第3次試飛，而那次測試成果已比地球上進行的測試都更快更遠。

對NASA來說，創新號任務的挑戰，是要在火星極稀薄的空氣中供給動力，火星大氣密度僅有地球的1%，因此特別難以製造空氣動力上的升力。為解決這個問題，工程師在創新號上裝了比地球上所需更大、轉速更快的旋翼葉片。

創新號計畫經理翁米米（Mimi Aung，音譯）表示，第5次飛行任務將在2到3週內執行，這次創新號將踏上單程旅行，前往一座新的「機場」，工程師也將繼續試著讓創新號超越原本的設計極限。