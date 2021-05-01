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發現世界首具「孕婦木乃伊」 考古學家見小腳丫：真的很驚訝

香港01 / 記者梁凱怡／報導
考古學者對收藏於波蘭國家博物館的孕婦木乃伊進行研究。 路透社
考古學者對收藏於波蘭國家博物館的孕婦木乃伊進行研究。 路透社

波蘭考古學家發現世界首具保存完好的孕婦古代木乃伊。這具木乃伊原本被認為是一名男子，但X光和電腦測試結果顯示，木乃伊是一名20至30歲的孕婦，生前已經懷孕26至2周。研究結果4月29日刊於《考古學雜誌》。

1826年，華沙大學創建古物收藏系列時，這具木乃伊被運到波蘭，後來收藏於波蘭國家博物館。一直以來，考古學家都相信木乃伊是古埃及一位男祭司，生於公元前1世紀至公元1世紀。

2015年，華沙木乃伊項目的科學家開始一項研究，利用科技檢查波蘭國家博物館的古物。考古學家奧瓦雷克—希爾克（Marzena Ozarek-Szilke）檢查木乃伊的電腦掃瞄時發現了奇怪的地方。她說，看著木乃伊的小骨盆時，她對內裡的東西感興趣，「我覺得我看到了一隻腳」。她請同為考古學家的丈夫看看，身為父親的他都認為是一隻腳，於是整個故事開始說得通了。

奧瓦雷克—希爾克接受美聯社訪問時提到，最初感到意外的是發現木乃伊沒有陰莖，但有乳房和長髮，然後就察覺是孕婦，「當我們看到（胎兒的）小腳和小手時，我們真的很驚訝」。

考古學家不清楚這位孕婦的死因，但奧瓦雷克—希爾克認為可能與懷孕有關。華沙木乃伊項目的主任埃斯蒙德（Wojciech Ejsmond）表示，科學家將進一步研究木乃伊，查明死因，了解為什麼胎兒存留於木乃伊內。

考古學者對收藏於波蘭國家博物館的孕婦木乃伊進行研究。 路透社
考古學者對收藏於波蘭國家博物館的孕婦木乃伊進行研究。 路透社
圖為孕婦木乃伊的相片和掃描。 路透社
圖為孕婦木乃伊的相片和掃描。 路透社
2021年4月30日，華沙木乃伊項目的奧瓦雷克—希爾克（左）和埃斯蒙德（右）於華沙大學博物館接受採訪。 路透社
2021年4月30日，華沙木乃伊項目的奧瓦雷克—希爾克（左）和埃斯蒙德（右）於華沙大學博物館接受採訪。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

木乃伊 考古 波蘭 埃及 懷孕 孕婦

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