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亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根在歐普拉重磅專訪中，曾聲稱兒子亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一。圖／路透社資料照
英國哈利王子的妻子梅根在歐普拉重磅專訪中，曾聲稱兒子亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一。圖／路透社資料照

英國哈利王子的妻子梅根在歐普拉重磅專訪中，曾聲稱兒子亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，當時就引來親王室專家闢謠，曾為哈利梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的史考比（Omid Scobie）近日也承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。

每日星報報導，身為《尋找自由：哈利、梅根打造現代皇室》共同作者之一的史考比在Discovery+新紀錄片「哈利與梅根：所回憶的事情或有些差異」（Harry and Meghan: Recollections May Vary）指出，「如果我們只按照梅根告訴歐普拉的說法，還有白金漢宮迄今已就亞契狀況的發言，也許可以認為梅根自己的解釋是錯的」。

根據喬治五世1917年頒布的制誥（Letters Patent），只有威廉與凱特的長子喬治才能獲封王子殿下。直到議會將王位繼承順序改成長子女繼承制後，女王才更動規矩，讓威廉與凱特的孩子不分男女都能獲封頭銜。

但史考比緊接著表示，「但我們也曉得，這段故事有很多情節是我們不知道的」。

英國哈利王子的妻子梅根與兒子亞契，攝於2020年5月。梅根曾在重磅專訪聲稱亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，但跟夫婦倆關係友好的傳記作家史考比在近日播出的紀錄片承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。路透
英國哈利王子的妻子梅根與兒子亞契，攝於2020年5月。梅根曾在重磅專訪聲稱亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，但跟夫婦倆關係友好的傳記作家史考比在近日播出的紀錄片承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。路透

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