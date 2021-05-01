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狂！奈國17歲少女獲19間名校獎學金 總金額逾1.4億元

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（左一）獲得美國和加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元）。截自推特（@Victory Yinka-Banjo）
奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（左一）獲得美國和加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元）。截自推特（@Victory Yinka-Banjo）

奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（Victory Yinka-Banjo）獲得美國和加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元），實在是學霸中的學霸。

CNN報導，薇多莉得到包括美國哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、杜克大學、普林斯頓大學、布朗大學、維吉尼亞大學，以及加拿大的多倫多大學、英屬哥倫比亞大學等的獎學金。

薇多莉表示，實在令人難以置信，申請了這麼多間學校，因為不認為會有任何一間會接受她。薇多莉說，「這些學校的篩選過程都很嚴格，他們只接受頂尖中的頂尖，所以你可以想像，我每天都必須提醒自己進入這些學校了，因為這太不真實了」。

薇多莉說，希望未來能朝計算生物學（Computational biology）的領域前進，還在比較各校差異，可能名單包括史丹佛大學、哈佛大學、麻省理工學院、杜克大學和約翰霍普金斯大學。

薇多莉父母全都是奈及利亞籍，母親奇卡（Chika Yinka-Banjo）在首都拉哥斯大學擔任資深講師，父親阿德因卡（Adeyinka Banjo）則是私人企業的採購和供應鏈主管。奇卡表示，女兒的故事將會鼓舞不少奈及利亞青年。

哈佛大學 奈及利亞 麻省理工學院

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