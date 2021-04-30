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提幫功王子16歲生日！記者直指「學習遲緩」 被泰王丟到德國

香港01 / 記者洪怡霖／報導
泰國提幫功王子4月29日滿16歲，長期報導泰國王室消息的蘇格蘭記者在Twitter發文，祝提幫功王子生日快樂。圖／截自馬歇爾的Twitter
泰國提幫功王子4月29日滿16歲，長期報導泰國王室消息的蘇格蘭記者在Twitter發文，祝提幫功王子生日快樂。圖／截自馬歇爾的Twitter

泰國提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）4月29日滿16歲。長期報導泰國王室消息的蘇格蘭記者在Twitter發文，祝提幫功王子生日快樂。但記者同時在推文稱，從王子的樣貌與行為看來，他比實際年齡小，又指他患有王室從未披露的發育障礙（Developmental Disorders），他可能患有自閉症。

不時在個人Twitter帳號發布泰國政治及王室消息的蘇格蘭記者兼作家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）29日在Twitter祝提幫功王子16歲生日快樂。

馬歇爾現為蘇格蘭愛丁堡內皮爾大學（Edinburgh Napier University）的講師。

馬歇爾在推文指出，從王子的樣貌與行為看來，他比實際年齡小。他稱王子患有王室從未披露的發育障礙，王子可能患有自閉症。

生於2005年4月29日的提幫功，是泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的第5個兒子兼唯一繼承人。他2007年被送到德國生活。

這並非首次有記者報導提幫功可能有發育遲緩和自閉症。德國《圖片報》2020年5月16日引述匿名王室前職員稱，提幫功被送到德國的原因是他有自閉症

泰王在2020年新冠肺炎大流行期間，帶了20名後宮佳麗遠赴德國「避疫」引發各界批評。外媒消息消息指出，提幫功王子當時也住在德國，但泰王卻選擇跑到40英里外的飯店。此舉也讓提幫功王子「鑲金的孤獨生活」曝光。

根據《每日郵報》報導，提幫功住在德國一棟湖邊的別墅內，不僅有私人泳池和無敵美景，身邊也有20多名僕人服侍。但前王室人員爆料指出，身為王室唯一繼承人的提幫功患有自閉症，泰王無法接受，因此選擇將他送來德國。

提幫功的生母是哇集拉隆功第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），但她2014年被剝奪所有的頭銜，罷為庶人並逐出王室，儘管獲得約4000多萬港元（約新台幣1.4億元）的贍養費，卻也失去提幫功的監護權，提幫功之後再也沒有見過自己的母親。

圖為泰國文官管理委員會辦公室（OCSC）4月28日發布的相片，照片中的男孩為泰國提幫功王子。圖／泰國文官管理委員會辦公室網站
圖為泰國文官管理委員會辦公室（OCSC）4月28日發布的相片，照片中的男孩為泰國提幫功王子。圖／泰國文官管理委員會辦公室網站
泰國文官管理委員會辦公室（OCSC）4月29日發布泰國提幫功王子的相片。圖／泰國文官管理委員會辦公室網站
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文章授權轉載自《香港01》

泰國 泰王 王室 自閉 德國

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